China exportă cantități record de combustibil pentru avioane

Exporturile Chinei de produse petroliere rafinate au crescut cu 12,7% în luna august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, revenind la nivelul la care erau înainte de izbucnirea războiului din Iran, iar exporturile de combustibil pentru avioane au atins un nivel record, potrivit datelor vamale publicate vineri, transmite Reuters.

China, un important exportator de produse petroliere rafinate în Asia, a restricționat exporturile de produse rafinate, inclusiv motorină, benzină și combustibil pentru avioane, la jumătatea lunii martie, pentru a proteja aprovizionarea pieței interne în contextul riscurilor legate de aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu. Ulterior, Beijingul a început să relaxeze restricțiile la jumătatea lunii iulie și se preconizează că va continua să relaxeze controalele la export în luna septembrie, ceea ce va permite companiilor chineze de rafinare să profite de marjele de profit mai mari de pe piețele externe.

Datele publicate de administrația vamală chineză analizate de Reuters arată că exporturile de produse petroliere rafinate, care includ motorină, benzină, combustibil pentru avioane și combustibil utilizat de nave, au totalizat 6,01 milioane de tone în luna august, în creștere cu 12,7% în ritm anual. Cu toate acestea, în primele opt luni, China a exportat 34,24 milioane de tone de produse petroliere rafinate, o scădere de 9,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Exporturile de combustibil pentru avioane au crescut cu 41,4% în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025, ajungând la 2,55 milioane de tone și stabilind un nou record lunar. Totuși, în primele opt luni, exporturile de kerosen au scăzut cu 14,4% față de anul precedent, situându-se la 11,76 milioane de tone.

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată la exporturile de motorină ale Chinei, care au înregistrat un salt de 42,1% în ritm anual în luna august, până la 1,33 milioane de tone, cel mai ridicat nivel de după luna martie 2024. În primele opt luni ale anului, exporturile de motorină ale Chinei au crescut cu 5,9% în ritm anual, situându-se la 4,84 milioane de tone.

În ceea ce privește benzina, exporturile Chinei s-au situat la 700.000 de tone în august, în scădere cu 17,5% față de luna august a anului trecut, dar au atins totuși cel mai ridicat nivel de după luna octombrie a anului trecut. În perioada ianuarie-august 2026, China a exportat 2,42 milioane de tone de benzină, o scădere de 57,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Zilele trecute, Bloomberg a dezvăluit că stocurile de motorină și benzină ale Chinei sunt în scădere, ceea ce ar putea duce, în cele din urmă, la impunerea unor restricții la export.