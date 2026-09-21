Ungaria poate renunța la gazul rusesc, afirmă ministrul Energiei

Ungaria poate respecta reglementările Uniunii Europene și să elimine complet dependența de gazul rusesc într-un interval de un an, a declarat vineri ministrul Economiei și Energiei, Istvan Kapitany, o declarație care marchează o schimbare semnificativă de poziție față de politicile promovate sub fostul premier Viktor Orban, transmite Bloomberg.

Într-un interviu pentru site-ul independent de știri Telex, Istvan Kapitany a spus că Ungaria dispune de suficiente conexiuni prin conducte pentru a se aproviziona cu gaze din alte surse, la prețuri competitive. De asemenea, Kapitany a spus că Guvernul de la Budapesta reanalizează proiectul de extindere a singurei centrale nucleare, atribuit unei companii rusești, și poartă discuții cu furnizori pentru a-și diversifica sursele de aprovizionare cu țiței, reducând astfel dependența de petrolul rusesc.

‘Dacă situația evoluează așa cum se prefigurează în prezent, aprovizionarea cu gaze a Ungariei poate, și va fi asigurată, din alte surse în luna octombrie 2027’, a spus Kapitany, făcând aluzie la termenul-limită până la care statele membre UE trebuie să înceteze importurile de gaze naturale din Rusia.

Aceste declarații semnalează disponibilitatea premierului Peter Magyar de a renunța la abordarea predecesorului Viktor Orban față de Rusia. În cei 16 ani la guvernare, încheiați odată cu alegerile din aprilie, Orban a mizat tot mai mult pe Moscova pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei, chiar și în timp ce celelalte state UE luau măsuri pentru a pune capăt dependenței lor de Rusia, mai ales după declanșarea invaziei rusești în Ucraina.

Orban susținea că Ungaria, o țară fără ieșire la mare, nu are alte opțiuni pentru a-și asigura securitatea energetică decât Rusia. În schimb, criticii afirmă că această politică a transformat Budapesta într-un instrument al Kremlinului, izolând Ungaria.

Decizia Guvernului Orban de a anula o licitație internațională pentru extinderea centralei nucleare Paks și de a atribui contractul companiei ruse Rosatom în 2014 este considerată elementul central al aprofundării relațiilor Ungariei cu Rusia.

Kapitany a precizat că proiectul extinderii centralei nucleare Paks, care înregistrează întârzieri de câțiva ani, este în prezent reanalizat și că până la sfârșitul anului se va decide dacă mai este necesară extinderea centralei. Ministrul ungar al Energiei a menționat progresele tehnologice care ar putea permite prelungirea, cu încă 20 de ani, a duratei de viață a celor patru reactoare nucleare care funcționează în prezent. ‘Analiza este încă în curs; o vom finaliza până la sfârșitul anului și atunci vom decide dacă Ungaria are nevoie de noi unități nucleare în mixul său energetic’, a declarat Kapitany pentru Telex. El a precizat că evaluarea se desfășoară într-o manieră ‘deschisă și complet obiectivă’.

Pe lângă diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, Ungaria urmărește și reducerea importurilor, în special în ceea ce privește energia electrică. Planurile autorităților de la Budapesta prevăd creșterea capacității de stocare a energiei și deschiderea țării către investiții majore în energie eoliană.