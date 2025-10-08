Bruxelles-ul solicită României să transpună corect normele UE privind siguranța infrastructurii rutiere

Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Franței și României, solicitându-le să alinieze pe deplin legislația națională cu legislația UE privind siguranța infrastructurii rutiere, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement.

Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabilește măsuri care vizează luarea în considerare a siguranței utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și vehicule cu motor) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite.

În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase secțiuni de infrastructură identificate în timpul evaluării siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, prin inspecții aprofundate și măsuri de remediere planificate; de asemenea, prevede acordarea atenției lizibilității și detectabilității indicatoarelor rutiere și a marcajelor rutiere de către șoferii umani și sistemele automate de asistență.

Potrivit Comisiei Europene, România nu a transpus încă, în mod corect, aceste prevederi.

Prin urmare, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Franței și României, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.