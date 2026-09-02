Bugatti Chiron, un model al superlativelor, în Colecția „SuperMașini Sport”. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!

Atinge peste 400 km/h

Design impresionant, performanțe excepționale și un preț care îi reflectă exclusivitatea. Modelul Chiron a apărut pentru a accentua excelența Bugatti. Motorul său W16 de 8,0 litri, cu patru turbocompresoare, este un monstru mecanic care produce o putere extraordinară, depășind 1.500 de cai putere, la anumite versiuni. Chiron este cunoscut, de altfel, pentru capacitatea sa de a depăși 400 km/h, ceea ce îl face unul dintre cele mai rapide autoturisme de serie din lume. În plus, atinge viteze impresionante într-un timp incredibil de scurt ca urmare a transmisiei cu dublu ambreiaj și șapte trepte, care canalizează puterea motorului către toate cele patru roți.

Interacțiune ușoară între șofer și mașină

În ceea ce privește interiorul, Chiron este o capodoperă de lux și măiestrie. Cu materiale de cea mai înaltă calitate, precum pielea și fibra de carbon, habitaclul oferă o experiență de conducere opulentă. Scaunele sport sunt concepute pentru a oferi confort și susținere, în timp ce comenzile și consola centrală sunt proiectate meticulos pentru a facilita interacțiunea șoferului cu funcțiile mașinii.

Fabricat din materiale ușoare și rezistente, șasiul oferă rigiditate structurală, menținând în același timp o greutate totală relativ redusă. Suspensia reglabilă permite șoferului să personalizeze configurația pentru a se adapta la diferite condiții de conducere, oferind atât confort pe șosea, cât și performanțe agresive pe circuit. Statutul său de simbol al luxului este asigurat, dincolo de randamentul excepțional, și de limitarea producției, combinată cu prețul ridicat.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 13?

· Macheta metalică Bugatti Chiron – o replică oficială a mașinii

· Revista dedicată cu informații despre modelul care sfidează legile fizicii

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

· Numărul 14 – 17 septembrie 2026: Pagani Huayra – o capodoperă pe roți

· Numărul 15 – 01 octombrie 2026: Chevrolet Corvette C3 – un simbol al supersportivelor clasice

· Numărul 16 – 15 octombrie 2026: Subaru BRZ – supercarul proiectat de Subaru împreună cu Toyota

Găsești numărul 13 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 3 septembrie, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!