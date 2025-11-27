Bugetul de apărare în 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB

Bugetul de apărare pentru 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv 2,5 miliarde de euro, pentru achiziția majoră de echipamente și activități de cercetare asociate, a declarat, miercuri, la un eveniment de specialitate, Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale (MApN) și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale.

‘Pentru anul 2025, bugetul de apărare prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29% respectiv 2,5 miliarde de euro pentru achiziția majoră de echipamente și activități de cercetare asociate. Conform legii bugetului de stat din 2025, aprobată anterior summit-ului de la Haga, ponderea medie a bugetului apărării pentru 2026-2028 este de 2,52% din PIB, undeva la 32,3 miliarde euro. În cadrul acesteia, ponderea medie a achizițiilor este de 38%, respectiv 12,4 miliarde de euro’, a precizat secretarul de stat din MApN.

Conform acestuia, bugetul național va fi folosit pentru modernizarea și consolidarea apărării țării, însă ‘un factor determinant va fi instrumentul SAFE al Uniunii Europene, prin alocarea pentru România a circa 16,7 miliarde de euro’.

Sorin-Dan Moldovan a mai arătat că prioritatea pentru industria de apărare este susținută de angajamentele și de determinarea autorităților române în conformitate cu angajamentele colective de la summit-ul NATO de la Haga, în care alocarea graduală va fi până la 5% din PIB până în 2035.

‘După cum se știe, este vorba de 3,5% din PIB pentru apărare și 1,5% din PIB pentru infrastructură. România este pe deplin implicată în această direcție. Va exista o creștere treptată a alocărilor pentru apărare în următorii ani’, a menționat secretarul de stat.

Acesta a adăugat că, din această perspectivă, consolidarea industriei naționale de apărare a fost stabilită ca obiectiv strategic pentru România și definită atât în programul de guvernare, cât și în strategia națională de apărare.

‘Toate instrumentele și oportunitățile disponibile, inclusiv parteneriatele strategice ale României cu aliați NATO și partenerii UE, precum și cu partenerii globali, și regionali cu viziuni, valori și interese similare vor fi utilizate la maxim de potențial pentru a contribui la dezvoltarea industriei naționale de apărare’, a subliniat secretarul de stat din MApN.

Prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dedicat consolidării industriei naționale de apărare, a fost organizată miercuri, la București, de TNT Productions România, cu susținerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav și Poșta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), cea mai mare expo-conferință de apărare și securitate din Europa de Sud-Est.

Evenimentul reunește peste 700 de participanți din 23 de țări, reprezentanți ai Guvernului României, instituțiilor financiare europene, autorităților locale, alături de companii internaționale și locale din industria de apărare și din sectoare complementare.

Lucrările conferinței abordează întregul proces al dezvoltării capabilităților industriei naționale de apărare, de la identificarea nevoilor operaționale și accesarea mecanismelor de finanțare, până la încheierea de parteneriate și integrarea industriilor civile în producția dual-use.