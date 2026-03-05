Bulgaria a încheiat perioada de tranziție la euro

Bulgaria a finalizat efectiv perioada de tranziție pentru adoptarea euro, bancnotele euro sunt pe deplin integrate în circulație, procesul este securizat și bine organizat, informează Novinite.

Conform declarației lui Vladimir Ivanov, șeful Mecanismului Euro și președintele Comisiei de stat pentru burse și piețe de mărfuri, 87% din leva a fost deja colectată de Banca Națională a Bulgariei (BNB), astfel că au rămas în circulație 3,9 miliarde de leva, sub formă de bancnote și monede. Ivanov a confirmat că perioada de tranziție a fost trecută cu succes.

În perioada 23-27 februarie, Poșta din Bulgaria a procesat 13.072 operațiuni, cu o valoare totală de 15 milioane de leva, reflectând angajamentul public activ cu noua monedă. Până acum au fost puse în circulație bancnote și monede de peste 7,5 miliarde de euro, asigurându-se funcționarea adecvată a sistemului național de plăți și sprijinirea activității economice.

Ivanov a subliniat de asemenea vigilența continuă față de bancnotele contrafăcute și a anunțat că în perioada 1 ianuarie – 27 februarie, Ministerul de Interne a înregistrat 163 de încercări de introducere în circulație de bancnote euro contrafăcute.

Țările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca.