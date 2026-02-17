Bulgaria: Numărul vizitatorilor străini a crescut cu 4,29% în 2025

Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a ajuns anul trecut la 6,042 milioane, un avans de 4,29% față de 5,793 milioane în 2024, iar în 2025 s-a înregistrat o creștere anuală a numărului de turiști din Turcia, Israel, Germania, Italia, Franța, România, Grecia, Spania și Serbia, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (NSI), informează publicația Sofia Globe.

Ministrul Turismului în exercițiu Miroslav Borsos a declarat marți că turismul bulgar a înregistrat în 2025 un an solid, conform datelor NSI.

În 2025, peste 9,5 milioane de turiști au fost înregistrați în unități de cazare din Bulgaria, un avans de 5,8% comparativ cu 2024, și de 16,1% față de 2019, înaintea pandemiei.

Pentru prima dată, Bulgaria a reportat simultan o creștere a numărului de turiști bulgari și a vizitatorilor străini, comparativ cu 2019, confirmând redresarea sustenabilă a pieței, a afirmat Borsosh.

Numărul turiștilor bulgari înregistrați în facilitățile de cazare a crescut cu 2,9% în 2025, în timp ce numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a înregistrat un avans anual de 9,8%.

Numărul înnoptărilor turiștilor în facilitățile de cazare bulgare a depășit 28,8 milioane anul trecut, o expansiune de 4,2% față de 2024.

În primele 11 luni din 2025, veniturile de pe urma vizitatorilor străini în Bulgaria s-au situat la aproape 3,9 miliarde de euro, un avan de 6,4% față de perioada similară din 2024.

Ministrul Turismului a explicat că datele NSI arată o sporire a interesului și în afara sezonului estival. Creșteri ale numărului de turiști s-au înregistrat în aprilie, mai, octombrie și noiembrie, un indicii al extinderii graduale a sezonului turistic, a apreciat Borsos.

Conform datelor preliminare publicate de Eurostat, Bulgaria este în top 10 state membre UE în privința creșterii înnoptărilor în 2025, avansul fiind aproximativ de două ori față de media UE, a anunțat Borsosh.