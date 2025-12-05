Bulgaria se confruntă cu un deficit bugetar structural

Actualele politici din Bulgaria vor duce la un deficit structural, care devine deja evident, a avertizat economistul Dimitar Chobanov, într-un interviu acordat postului național de radio BNR, informează Novinite.

Rezolvarea acestei probleme necesită un control mai strict al cheltuielilor și reducerea dependenței de majorarea impozitelor și a taxelor administrative.

Chobanov crede că Guvernul a reacționat sub presiune, când a adoptat măsuri ca majorarea impozitelor pe dividende, creșteri ale contribuțiilor la asigurările sociale și sporirea poverii administrative. Împreună, acești factori au provocat reacții mai puternice din partea organizațiilor patronale decât în anii anteriori.

În viitor, a avertizat economistul, perspectivele fiscale sunt dificile. Chiar dacă noile măsuri sunt pe deplin implementate, rămâne neclar cum ar putea funcționa eficient bugetul. Problema de bază este pe partea de cheltuieli, unde trebuie căutate măsuri de eficientizare și ajustare, în loc de majorarea veniturilor prin impozitare, a explicat Chobanov.

Acesta a subliniat necesitatea revizuirii cheltuielilor curente și de capital și a sugerat că rezerve fiscale suplimentare (fiscal buffers) pot fi găsite în alte părți din buget.

Guvernul tripartit al Bulgariei, condus de partidul conservator GERB, a anunțat că va retrage proiectul de buget pentru 2026, primul pe care țara l-a pregătit în euro, după câteva zile de nemulțumire crescândă din partea opoziției, a liderilor de afaceri și a sindicatelor.

Liderul GERB Boiko Borisov, fost prim-ministru, a anunțat retragerea proiectului de buget în declarații făcute reporterilor în Parlament.

”Am spus că nu-mi place acest buget (…). Până când dialogul nu va fi restabilit, vom lucra cu bugetul anterior. Cel actual are un deficit de 3%, deci nu există nicio problemă. Și dacă chiar și o singură persoană protestează, încerc să o ascult. Unele dintre solicitările de modificări sunt logice și rezonabile”, a declarat Borisov.

Controversa a fost declanșată de faptul că proiectul de buget se bazează pe creșteri ale contribuțiilor la asigurările sociale și pe o majorare a impozitului pe dividende. Opoziția pro-europeană consideră că aceste măsuri sunt o acoperire pentru deturnarea de fonduri publice.

Această nouă instabilitate politică vine pe fondul tranziției Bulgariei la moneda unică la 1 ianuarie, în timp ce bugetul pe 2026 va fi primul în euro.