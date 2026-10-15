Bulgaria va încerca să obțină sprijinul UE pentru un moratoriu privind atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră

Bulgaria va încerca să obțină sprijinul Uniunii Europene pentru un moratoriu privind atacurile asupra navelor comerciale și civile în Marea Neagră, a anunțat premierul bulgar Rumen Radev la sosirea la reuniunea Consiliului European, informează Novinite și Reuters.

Premierul bulgar a spus că atacurile de acest gen sunt inacceptabile și a făcut apel la solidaritate între partenerii europeni. El a spus că propunerea Bulgariei, inclusă în concluziile Consiliului, cere ca operațiunile de luptă împotriva navelor comerciale să se încheie.

‘Astfel de atacuri sunt inacceptabile. Sper că, în spirit de solidaritate, Consiliul European va adopta moratoriul pe care l-am propus privind încetarea operațiunilor de luptă care vizează nave comerciale în Marea Neagră’, a spus Radev.

Inițiativa este coordonată cu România, Turcia fiind de asemenea luată în considerare ca membru NATO. Radev a spus că a discutat cu prim-ministrul român în ziua precedentă și că intenționează să discute și cu președintele român pentru a depune o propunere comună în Consiliul UE. Scopul este ca Marea Neagră să devină o zonă liberă de atacuri asupra navigației civile și comerciale.

El a subliniat importanța Mării Negre ca rută strategică pentru alimente, fertilizatori și resurse energetice de care depind milioane de persoane, în special în regiuni precum Africa și Orientul Mijlociu.

Radev a mai spus că și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ridicat ideea unui moratoriu după primele atacuri asupra unor nave în zona exclusivă a Bulgariei, pe 6 octombrie.

Potrivit lui Radev, structura precisă a inițiativei comune care implică Bulgaria, România și Turcia nu a fost încă decisă. Planul implică mai degrabă un centru al NATO decât forțe ale Alianței și sunt avute în vedere două opțiuni: o structură permanentă sau un acord de rotație. În conformitate cu cea de a doua, cele trei țări și-ar asuma comanda prin rotație a acestui centru anual.

Radev a precizat că Bulgaria participă deja la grupul din Marea Neagră pentru contramăsuri împotriva minelor și s-a alăturat inițiativei scutului european în 2022, după Germania. El a adăugat că Bulgaria sprijină orice coaliție care încearcă să obțină încheierea conflictului din Ucraina prin diplomație.

Despre atacurile asupra navelor din zona economică exclusivă a Bulgariei, Radev a spus că autoritățile nu au dovezi clare care să identifice originea dronelor. Vasul Chelsea 3 urmează să fie remorcat în cursul după-amiezii la Burgas pentru reparații și o examinare detaliată, care i-ar putea ajuta pe anchetatori să găsească fragmente și să stabilească ce s-a întâmplat.

‘Este logic să presupui că atacurile originează din Rusia, întrucât este puțin probabil ca Ucraina să-și atace propriile nave și echipaje, dar nu există dovezi clare’, a spus Radev. El a precizat că i-a prezentat această ipoteză ambasadoarei ruse în Bulgaria Eleonora Mitrofanova, care l-a asigurat că Rusia nu a atacat nicio navă în Marea Neagră.

Radev a mai declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este responsabil pentru escaladare și riscurile asociate, subliniind în același timp că acest lucru nu reprezintă o probă privind cine este în spatele unor atacuri specifice cu drone.

Premierul bulgar a mai spus că speră că vor fi recuperate fragmente de drone de pe navele lovite și că Germania va împărtăși cu țara sa orice eventuale dovezi pe care le deține.

Radev a spus că țara sa a convocat-o pe ambasadoarea rusă pentru a cere încheierea atacurilor asupra navelor. El a argumentat că ar trebui extinsă comunicarea cu partea rusă prin măsuri concrete și propuneri.

De asemenea, el a afirmat că se opune atacurilor asupra infrastructurii energetice atât din Rusia, cât și din Ucraina, afirmând că acestea contribuie la creșterea prețurilor la combustibil în Europa. Bulgaria ar sprijini propuneri pentru scăderea prețurilor la combustibil dacă ar fi în interesul țării, a mai spus el.