Burduja: Primul memorandum de colaborare în energie România-Turcia oferă stabilitate într-un context regional complicat

Primul memorandum de colaborare în energie România-Turcia, care a fost semnat la Summitul Internațional al Resurselor Naturale de la Istanbul, oferă stabilitate într-un context regional complicat, a anunțat, marți, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, într-o postare pe Facebook.

‘La finalul săptămânii trecute am participat la Summitul Internațional al Resurselor Naturale de la Istanbul, la invitația ministrului turc al energiei, prietenul meu, Alparslan Bayraktar. A fost o întâlnire aplicată, în care am discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul energetic – de la securitatea aprovizionării cu gaze naturale, la investiții în energie verde și infrastructură regională. Am semnat cu această ocazie primul memorandum pentru cooperare bilaterală în sectorul energetic, inclusiv pentru livrări de gaze naturale din Turcia către România – până la 4 milioane de metri cubi pe zi, atunci când este nevoie. Este un acord care oferă stabilitate într-un context regional complicat’, a menționat ministrul.

Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii s-a discutat, printre altele, despre gazele din Marea Neagră, Neptun Deep, precum și despre stadiul gazoductului Tuzla-Podișor.

‘Am discutat și despre gazele din Marea Neagră, despre Neptun Deep, despre stadiul gazoductului Tuzla-Podișor și despre interesul investitorilor turci pentru proiectele de producție de energie verde, solară și eoliană, din România. Și tocmai pentru că România este privită cu seriozitate la nivel regional, trebuie să ne întrebăm cu luciditate: încotro ne îndreptăm? Ce alegem? Suntem în fața unui test fundamental de orientare ca țară. Rămâne România pro-Vest, predictibilă și respectată sau devine vulnerabilă, expusă izolării toxice? E o luptă care se poartă și în afara granițelor, dar mai ales aici, înăuntru. În mintea și conștiința fiecăruia. Și trebuie dusă cu toată claritatea. Aici suntem. Într-un moment care cere nu doar prezență, ci și curaj. Și luciditate’, a mai scris Sebastian Burduja.