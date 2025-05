Burduja: România are nevoie de energie cât mai sigură, accesibilă, ieftină și curată

Sistemul Energetic Național se află într-un punct de inflexiune, iar România are nevoie de energie cât mai multă, de energie cât mai sigură, ieftină și curată, a declarat, luni, la o conferință de specialitate, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

‘Suntem într-un punct de inflexiune pentru Sistemul Energetic Național. Avem un plan, asta înseamnă Strategia energetică națională, adoptată anul trecut. Cred că e prima după 17 ani, apoi înseamnă PNIESC. Deci, avem o schimbare de paradigmă, de la un sistem într-adevăr mult mai rigid și mai predictibil atât pe partea de producție, cât și pe partea de consum. În paralel, tranziția energetică, făcută poate nu întotdeauna înțelept, a dus la pierderea din sistem a peste 7.000 de megawați capacități de producție din energie în bandă. Și acum realitatea este că pe vârfurile de consum de multe ori suntem dependenți de importuri scumpe, mai puțin sigure și nu întotdeauna mai curate decât le-am fi avut noi. Adică importăm și din țări care produc pe bază de cărbune. Apoi, sigur, acest efort investițional care înseamnă fonduri europene. Undeva la 14 miliarde de euro am tras în acești 2 ani și vin în flux, adică ne străduim totdeauna să lansăm apeluri noi, să publicăm ghiduri, să primim proiecte (…) Per total, eu cred că avem o mare oportunitate să devenim hub energetic. S-a spus de atâtea ori, încât poate sună într-un mod devalorizat, dar realitatea este că avem și oamenii, avem și resursele, avem și banii necesari, bani europeni pentru a ajunge acolo și pentru a conta la nivel regional’, a spus Burduja.

În viziunea demnitarului, România trebuie să eficientizeze cheltuielile.

‘România are nevoie de energie cât mai multă. Are nevoie de energie cât mai sigură, deci și accesibilă, și ieftină, și curată. Energia hidro este o energie curată (…) Punctual, cred că România trebuie să eficientizeze cheltuielile. Cred că de ani de zile, de la prima versiune a PNDL-ului, se impunea o evaluare a acestui portofoliu de proiecte. Ulterior sigur am avut și ‘Anghel Saligny’ și alte programe guvernamentale și zeci de mii de șantiere în țară, care pe disponibil bugetar actual nu se vor termina niciodată toate. Și atunci trebuie făcută o evaluare pe niște criterii. Întâmplător, eu am făcut asta când lucram la Banca Mondială pentru zona de dezvoltare regională, apă, canal, drumuri comunale și așa mai departe. Ea trebuie făcută și pe rețelele de gaz, e părerea mea proprie. Cu atât mai mult în contextul în care trebuie să eficientizăm cheltuielile și să adresăm criza fiscal-bugetară’, a preciza ministrul de resort.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră, investițiile în energie și interconectivitatea au fost temele abordate, luni, în cadrul celei de-a șaptea ediții a evenimentului ‘Energy Road – Energie la tine acasă’, organizat de News.ro.