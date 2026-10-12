Bușoi: În acest moment nu avem o dată clară pentru redeschiderea centralei de la Cernavodă

Redeschiderea centralei de la Cernavodă este foarte puțin probabilă în următoarele zece zile, însă nu există nici cel mai mic risc sau semn de întrebare legat de posibilitatea vreunui incident sau accident în cazul acesteia, a declarat, luni, pentru AGERPRES, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

‘În acest moment, din păcate, nu avem o dată clară pentru redeschiderea unității la Cernavodă. În acest weekend ne-am confruntat cu un nivel record scăzut al apei, ceea ce a pus în mișcare câteva dintre procedurile de siguranță ale centralei. Foarte important, pentru că am văzut unele speculații în presă, nu există nici cel mai mic risc, semn de întrebare legat de posibilitatea vreunui incident sau accident la Cernavodă. Dar, pentru că vorbim de reguli extrem de stricte, care sunt reguli internaționale, odată ce vedem acest nivel foarte scăzut, este nevoie de declanșarea unor proceduri, inclusiv ajutorul venit de la Apele Române, care a însemnat o evacuare controlată de la Iezer și urmează a fi, de asemenea, unele evacuări de pe râurile Olt și Argeș. În condițiile în care suntem cu cel mai mic nivel din ultima perioadă, e foarte puțin probabil ca, în următoarele 10 zile să zicem, să putem redeschide Cernavodă, ceea ce pune o presiune suplimentară pe piața de electricitate’, a afirmat Bușoi.

Reprezentantul Ministerului Energiei a precizat că prețurile la facturile de electricitate vor fi mai mari, din cauza scumpirii gazelor, însă nu a putut avansa cifre finale, întrucât ‘calculele se schimbă de la o zi la alta’. El a arătat că, potrivit analizei realizate de Asociația Energia Inteligentă, creșterile la facturi vor ajunge la 20%.

‘În ceea ce privește prețurile, sigur, acestea vor fi mai mari decât în 2025 în toate țările Uniunii Europene, datorită prețului crescut la gazul natural, în principal, care generează în lanț efecte și pe prețul la electricitate. Lucrul acesta, sigur, se adaugă în România la situația închiderii centralei de la Cernavodă, care a obligat pe cei care aveau contracte cu SNN – contracte pe un an, cu preț fix – să fie nevoiți să înlocuiască acea cantitate cu cumpărări de pe PZU – Piața Zilei Următoare – fie din România, fie din țările din regiune. Bulgaria a fost principalul nostru furnizor de electricitate în orele de seară și asta generează un efect de creștere pe perioada următoare. Nu avem încă datele finale, nici măcar furnizorii de electricitate nu au în acest moment o prognoză clară pentru perioada următoare. Calculele se schimbă de la o zi la alta, însă putem spune că o anumită analiză independentă care a apărut în spațiul public, a unei asociații foarte prestigioase cu care Ministerul Energiei are o relație foarte bună de colaborare – vorbim de Energia Inteligentă – și care vorbește de creșteri de 20% poate fi un scenariu care să se întâmple în săptămânile și lunile următoare, treptat, în funcție de evoluția situația’, a susținut secretarul de stat.

Potrivit acestuia, România a importat pe vârf de seară 3.500 de megawați, aproape de capacitatea maximă de 4.000 MW.

‘Media zilnică de net este între 1.000 și 2.000. Comparativ cu astă vară suntem tot pe acolo, în funcție însă de energia eoliană. Dacă energia eoliană aduce un plus în timpul serii, atunci sunt și importuri sub 1,000 de megawați, de câteva sute de megawați’, a subliniat el.

Cristian Bușoi a adăugat că, pentru a regla parțial sistemul energetic din România, va trebui să redeschidem Cernavodă, să punem în funcțiune cât mai multe capacități de regenerabile și mai ales baterii pentru stocare.

‘Și, aici, și Transelectrica și ANRE accelerează cât de mult posibil, dar e nevoie și de un anume timp pentru a finaliza investițiile. Și să sperăm că Mintia își va accelera partea de teste și până la sfârșitul anului va începe să producă electricitate pentru Sistemul Energetic Național. Mintia, în primă fază, va aduce undeva peste 1.000 de megawați’, a transmis Bușoi.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar în jurul valorii de 1200 m3/s până marți, apoi în ușoară creștere până în 18 octombrie, până la valoarea de 1350 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie (3900 m3/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în prima parte a intervalului de prognoză în creștere ușoară pe sectorul Gruia – Calafat și staționare pe sectorul Bechet – Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.