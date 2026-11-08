Luca Niculescu anunță că Unitatea 1 de la Cernavodă a fost repornită

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost repornită vineri seară, după aproximativ 100 de zile în care nu a produs energie din cauza debitului scăzut al Dunării, urmând să ajungă la capacitatea maximă de producție în următoarele 24 de ore.

Premierul, care s-a aflat sâmbătă la Cernavodă, alături de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a precizat că a urmărit din camera de comandă creșterea treptată a producției de energie, după reluarea funcționării Unității 1.

‘Am vrut să fim astăzi aici, alături de domnul ministru al Energiei, domnul director, domnul secretar de stat, domnul prefect Făgădău, pentru că s-a încheiat o situație serioasă, timp de 100 de zile Centrala de la Cernavodă nu a furnizat energie în România. Aseară, Unitatea 1 a fost repornită. Am fost în camera de comandă alături de colegii mei și am văzut cum nivelul furnizării de energie crește în fiecare oră. Acum suntem la 50% din ceea ce poate produce Unitatea 1 și până la capătul următoarelor 24 de ore capacitatea de producere a energiei va fi de 100%. Este o veste bună, este o veste foarte bună, pentru că Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă asigură aproximativ 8% din producția energetică a țării. Vă dați seama cât de important este pentru securitatea energetică a României, mai ales în această perioadă, scade presiunea pe sistemul energetic, vor scădea importurile, mai ales în ore de vârf, deci este extrem de important”, a declarat Luca Niculescu, într-o conferință de presă.

În ceea ce privește Unitatea 2, premierul a precizat că luni va avea loc o analiză privind stadiul în care se află reactorul și posibilitatea repornirii acestuia, fără să avanseze un termen.

‘O altă veste bună ar fi rezultatul analizei pe care o veți avea luni, domnilor directori, când veți discuta despre stadiul în care se află Unitatea numărul 2 de la Cernavodă și când poate fi repornită, nu vreau să mă angajez la chestiuni pe care evident că nu le controlez așa cum le controlați dumneavoastră, dar sper că și aici veștile să fie foarte bune foarte curând’, a spus premierul.

El a mai subliniat că scăderea nivelului Dunării a fost atât de mare încât, potrivit specialiștilor Centralei, o asemenea situație nu era așteptată nici măcar într-o sută de ani.

‘După cum spuneam, am trecut printr-o situație extrem de serioasă, mi-au explicat domnii directori că studiile de predictibilitate indică faptul că o astfel de situație nu era estimată nici într-o sută de ani, iată că s-a întâmplat. De aceea este neapărat nevoie ca Guvernul României să se aplece cu prioritate asupra acestei chestiuni, proiectul Bala 2, care prevede posibilitatea ca mai multă apă să ajungă la Centrala de la Cernavodă, care devine o prioritate și solicit tuturor instituțiilor să se aplece cu maximă seriozitate și dedicare asupra acestui proiect. El va furniza apă atât pentru răcire, atât Unităților 1 și 2, cât și celor care vor fi construite – unitățile 3 și 4’, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a subliniat necesitatea continuării lucrărilor de dragare pentru buna funcționare a Centralei de la Cernavodă și a evidențiat avantajele energiei nucleare.

‘În paralel, lucrările de dragare trebuie și ele să se efectueze în permanență și cu celeritate, este extrem de important să asigurăm toate condițiile pentru cât mai buna funcționare a Centralei de la Cernavodă. Energia nucleară este bună, energia nucleară este sigură, energia nucleară nu are costurile pe care le au alte tipuri de energie, Centrala de la Cernavodă este una dintre cele mai bune, mai sigure din lume, întotdeauna se află în primele locuri în clasamentele internaționale. Vă felicit, domnilor directori, pentru ceea ce faceți. Vă mulțumesc pentru turul pe care ni l-ați organizat azi, pentru ce am putut să vedem. Îi felicit și pe colegii dumneavoastră, profesioniști dedicați, pe care i-am văzut stând acolo în camera de comandă și am citit un zâmbet și pe chipurile lor în faptul că activitatea a fost reluată, că pot furniza din nou energie unei țări care are atâta nevoie’, a mai spus Niculescu.

Acesta a estimat că pierderile înregistrate în ultimele trei luni se ridică la aproximativ un miliard de lei, echivalentul a circa 200 de milioane de euro, sumă pe care a comparat-o cu valoarea lucrărilor necesare pentru asigurarea alimentării cu apă a Centralei.

‘Pierderile înregistrate în aceste luni sunt de aproximativ un miliard de lei. Și apropo de ce spuneam de prioritizarea acelei soluții Bala 2 – este costul pe care îl vom avea atunci când vom construi, când vom adânci acel canal pentru a face în așa fel încât securitatea apei pentru Centrala de la Cernavodă să fie asigurată. Deci cam 200 de milioane de euro, cam acestea au fost pierderile în aceste trei luni’, a afirmat șeful Executivului.

Prim-ministrul s-a aflat sâmbătă la CNE Cernavodă, împreună cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, unde a vizitat centrala și a discutat cu managementul Nuclearelectrica despre activitatea și proiectele strategice ale companiei.