ByteDance, evaluată la 550 de miliarde de dolari, în creştere puternică, într-o vânzare de acţiuni propusă de General Atlantic

Firma de investiţii General Atlantic intenţionează să vândă o participaţie la ByteDance, într-o tranzacţie care evaluează gigantul chinez al social media la 550 de miliarde de dolari, au declarat două surse pentru Reuters.

Valoarea ByteDance reprezintă o creştere semnificativă faţă de evaluările anterioare ale companiei în piaţa privată.

Aceasta ar fi prima vânzare de acţiuni de la aprobarea de către administraţia preşedintelui Donald Trump a tranzacţiei prin care operaţiunile TikTok din SUA urmează să devină majoritar americane.

Evaluarea de 550 de miliarde marchează o creştere de 66% faţă de programul de răscumpărare derulat anul trecut, când ByteDance era evaluată la peste 330 de miliarde de dolari, şi un plus de 15% faţă de o tranzacţie secundară din noiembrie, care o evalua la 480 de miliarde.

General Atlantic, investitor în ByteDance din 2017, când compania valora doar 20 de miliarde, a început recent procesul de vânzare a unei părţi din acţiuni şi speră să finalizeze tranzacţia în martie.

Termenii financiari exacti, dimensiunea participaţiei vândute şi nivelul deţinerii finale nu au fost deocamdată dezvăluite.

Tranzacţia evidenţiază ascensiunea continuă a evaluării ByteDance în piaţa privată, unde valorile pot varia semnificativ din cauza lipsei de transparenţă.

Surse apropiate discuţiilor afirmă că General Atlantic îşi evaluează intern participaţia la 550 de miliarde de dolari, motiv pentru care urmăreşte acelaşi nivel într-o tranzacţie secundară.

Vânzarea are loc pe fondul apropierii termenului-limită pentru unele fonduri ale General Atlantic, care trebuie să returneze capital investitorilor după 10–12 ani, ciclul tipic al fondurilor de private equity.

CEO-ul General Atlantic, Bill Ford, este membru în consiliul de administraţie al ByteDance.

Creşterea puternică a ByteDance este susţinută de performanţele financiare robuste. Reuters a relatat anterior că veniturile companiei le-au depăşit pe cele ale proprietarului Meta, iar profitul anual pentru 2025 ar putea atinge 48 de miliarde de dolari.

Alţi investitori importanţi ai ByteDance includ KKR, Susquehanna International Group şi Primavera Capital. Între timp, firma HSG (fosta Sequoia Capital China) strânge un fond de continuare, pentru a prelua unele participaţii la ByteDance evaluate între 350 şi 370 de miliarde de dolari.

Portofoliul ByteDance include platforma de ştiri Toutiao, aplicaţia video Douyin — echivalentul chinez al TikTok — şi chatbotul de inteligenţă artificială Doubao, care a devenit lider în China în 2025 în segmentul aplicaţiilor de AI pentru consumatori.