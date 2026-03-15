Administraţia Trump câştigă 10 miliarde de dolari din afacerea TikTok

Înţelegerea prin care divizia din Statele Unite a TikTok a intrat în proprietatea unui consorţiu de firme americane ar fi adus actualei administraţii de la Casa Albă 10 miliarde de dolari.

Încă din septembrie a circulat, pe surse, informaţia conform căreia administraţia Trump opreşte un fel de comision din înţelegerea la care au ajuns ByteDance şi consorţiul de firme americane.

Acum, atât The Wall Street Journal, cât şi the New York Times oferă o estimare a acestor încasări. Conform surselor citate, actuala administraţie a câştigat de pe urma înţelegerii în jur de 10 miliarde de dolari, care ar reprezenta 70% din valoarea înţelegerii.

Banii sunt plătiţi de consorţiul de firme americane, printre care se numără Oracle şi Silver Lake. 2,5 miliarde de dolari ar fi fost deja plătiţi în ianuarie, când a fost semnat acordul. Restul banilor urmează să fie plătiţi în rate.

Acesta este nou exemplu în care guvernul Trump se implică în afacerile private în moduri în care niciun guvern american nu a mai făcut-o până acum, după de a cumpărat 10% din Intel şi o cotă încă necunoscută din US Steel.

Primul guvern Trump a fost cel care a demarat demersurile pentru blocarea TikTok în Statele Unite, iar al doilea a finalizat înţelegerea prin care divizia locală a trecut în proprietatea unui consorţiu de firme americane.