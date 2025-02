Canada răspunde cu tarife de 25% la măsurile impuse de Donald Trump

Premierul canadian Justin Trudeau a anunţat sâmbătă că Canada va impune tarife de 25% asupra unei serii de importuri din SUA, ca răspuns la taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump. Trudeau a avertizat că acţiunile lui Trump vor avea consecinţe reale pentru americani şi ar putea afecta grav economia celor două ţări, transmite Reuters.

Tensiunile dintre cei doi aliaţi de lungă durată, care împart cea mai lungă frontieră terestră din lume, au atins un nou punct critic.

Trudeau a anunţat că noile tarife vor afecta bunuri americane în valoare de 155 miliarde dolari canadieni (107 miliarde dolari americani).

Taxele pentru bunuri în valoare de 30 miliarde de dolari candieni vor intra în vigoare marţi, în aceeaşi zi cu tarifele impuse de Trump, iar restul, în valoare de 125 miliarde de dolari canadieni, vor fi aplicate în 21 de zile.

Decizia Canadei vine la scurt timp după ce Trump a ordonat tarife de 25% asupra importurilor din Canada şi Mexic şi de 10% asupra bunurilor din China, provocând temeri legate de un război comercial care ar putea afecta creşterea economică globală şi alimenta inflaţia.

În plus, Trump a anunţat că va impune o taxă de 10% asupra importurilor de energie din Canada, o măsură care ar putea afecta grav sectorul energetic canadian, care depinde în mare măsură de exporturile către SUA.

Trudeau a anunţat că tarifele canadiene vor viza o gamă largă de produse americane, inclusiv bere, vin şi bourbon american, fructe şi sucuri de fructe, printre care şi sucul de portocale din Florida, statul natal al lui Trump, precum şi îmbrăcăminte, echipamente sportive şi electrocasnice.

Premierul canadian a avertizat că efectele tarifelor impuse de SUA se vor resimţi şi în America, afectând industria auto şi creşterea preţurilor pentru consumatori.

„Tarifele împotriva Canadei vor pune în pericol locurile de muncă ale americanilor, ar putea duce la închiderea unor fabrici de asamblare auto şi a altor unităţi de producţie,” a declarat Trudeau în cadrul unei conferinţe de presă la Ottawa. Acesta a adăugat că măsurile impuse de Trump vor determina creşterea preţurilor la alimente şi combustibil pentru cetăţenii americani.

Canada ia în considerare şi alte măsuri non-tarifare, care ar putea viza mineralele critice, aprovizionarea cu energie şi alte parteneriate economice.

Schimburile comerciale între cele două ţări sunt extrem de strânse, având în vedere că frontiera de 9.000 de kilometri dintre SUA şi Canada gestionează zilnic un volum de tranzacţii de peste 2,5 miliarde de dolari, în special în sectoarele energetic şi manufacturier, potrivit datelor guvernului canadian din 2023.

În 2023, Canada a exportat către SUA bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 550 miliarde de dolari canadieni, ceea ce reprezintă mai mult de trei sferturi din totalul exporturilor sale. Energia a fost responsabilă pentru 30% din aceste exporturi, în timp ce sectorul manufacturier a contribuit cu aproximativ 15%.

Comerţul cu SUA este esenţial pentru economia canadiană, reprezentând aproape 17,8% din PIB-ul ţării şi susţinând peste 2,4 milioane de locuri de muncă în Canada.

Noile tarife lovesc Canada într-un moment politic tensionat, pe fondul unei crize de leadership în interiorul Partidului Liberal, condus de Trudeau. Având un nivel scăzut de popularitate, Trudeau a anunţat că va demisiona după nouă ani în funcţie, odată ce partidul său îşi va alege un nou lider.

Potrivit sondajelor recente, opoziţia conservatoare are şanse mari să câştige alegerile următoare cu o majoritate covârşitoare.

Flancat de miniştrii săi de externe şi finanţe, Trudeau a făcut referire la legăturile istorice dintre Canada şi SUA, amintind de colaborarea dintre cele două naţiuni în conflicte majore.

„De pe plajele din Normandia până în munţii Peninsulei Coreene, de pe câmpiile Flandrei până pe străzile din Kandahar, am luptat şi am murit alături de voi în cele mai întunecate momente ale voastre. Am construit cel mai de succes parteneriat economic, militar şi de securitate pe care lumea l-a cunoscut vreodată,” a spus el.

În final, Trudeau a îndemnat canadienii să sprijine economia naţională, cumpărând produse fabricate în Canada şi alegând să îşi petreacă vacanţele în ţară, în loc să călătorească în SUA.

„Nu am cerut această confruntare, dar nu ne vom da înapoi,” a declarat premierul canadian.