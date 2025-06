Care sunt declanșatorii emoționali care afectează deciziile investitorilor și cum să depășim mentalitatea de turmă

În teorie, investitorii sunt adesea percepuți ca fiind persoane raționale, care analizează meticulos datele pentru a lua cele mai bune decizii financiare, deoarece ar fi imuni la influența emoțiilor sau a evenimentelor din exterior. Totuși, orice trader cu experiență sau observator atent al naturii umane știe că acest ideal este departe de realitate, arată Vugar Usi Zade, director operațional Bitget, în analiza din cadrul seriei Mastering Smart Trading, care explică psihologia din spatele tranzacționării.

Declanșatorii emoționali: FOMO, FUD și mentalitatea de turmă

FOMO (Fear of Missing Out sau teama de a pierde o oportunitate) descrie anxietatea de a rata o oportunitate potențial profitabilă. Este alimentată de percepția că alții se bucură sau profită de o experiență din care tu nu faci parte. În lumea cripto, acest fenomen apare frecvent atunci când noi monede sau proiecte câștigă rapid valoare, ceea ce face ca investitorii să creadă că vor rata câștiguri dacă nu investesc imediat. Din păcate, FOMO poate fi declanșat intenționat de specialiști în marketing, traderi sau grupuri interesate, ceea ce duce la decizii impulsive și grăbite, fără o evaluare a riscurilor.

FUD, spre deosebire de FOMO, se referă la informații menite să creeze o perspectivă pesimistă asupra pieței. Tacticile FUD implică răspândirea intenționată de informații false sau adevăruri trunchiate scoase din context, cu scopul de a induce nesiguranță și alte emoții negative. În vreme ce FOMO te împinge să acționezi impulsiv, FUD are efectul opus: paralizează, descurajează și subminează încrederea în proiecte care, cu doar câteva zile în urmă, păreau revoluționare. Consecința? Decizii luate din teamă, care pot genera pierderi financiare, uneori chiar în cele mai joase puncte ale pieței, arată analiza Bitget.

Eficiența FOMO și FUD stă în tendința noastră înnăscută de a imita comportamentul celorlalți, un fenomen cunoscut drept mentalitatea de turmă. În calitate de ființe sociale, oamenii sunt programați să caute validare externă sau direcție înainte de a acționa. Astfel, atunci când o „majoritate” aparentă cumpără sau vinde, acest tip de influență la nivel cognitiv se instalează rapid, estompând gândirea clară și forțând decizii mai puțin raționale. Peste 80% dintre investitorii în cripto au recunoscut că deciziile lor de tranzacționare au fost influențate de emoții precum FOMO sau FUD, în special în perioadele de volatilitate ridicată, potrivit unui sondaj realizat de Bitget Research la finalul anului 2024 – o confirmare clară a impactului emoțional în piețele descentralizate.

Cum să construim un scut de rațiune: strategii împotriva FOMO și FUD

1. DYOR, baza deciziilor informate

Un principiu important pentru orice investitor care navighează piața cripto este DYOR (Do Your Own Research – fă-ți propria documentare). Acest concept subliniază importanța informării temeinice și a unei analize independente a unui proiect sau context, fără a te lăsa influențat de valul de entuziasm sau de zvonuri.

Evaluarea critică a anunțurilor este, de asemenea, importantă. Cu alte cuvinte, este bine să fii precaut în fața promisiunilor care par prea bune pentru a fi adevărate. Verifică întotdeauna informațiile din mai multe surse înainte de a lua o decizie. În același timp, confirmă detaliile comparându-le cu cele publicate pe blogul oficial sau pe site-ul proiectului cripto, pentru a te asigura de autenticitate.

Dincolo de social media, interacțiunile față în față oferă informații la fel de importante. Există multe oportunități de networking, chiar și pentru cei cu bugete de călătorie reduse. Participarea constantă la conferințe și întâlniri poate ajuta la construirea unei rețele solide de informare. În egală măsură, platformele specializate de analiză cripto, precum Glassnode sau CoinMetrics, pot fi instrumente. În plus, unele platforme de tranzacționare, precum Bitget, au departamente proprii de cercetare, care furnizează periodic analize de piață și actualizări zilnice – resurse ce pot completa eficient procesul tău de documentare.

De menționat este faptul că, potrivit mai multor studii, platformele de social media, în special Twitter și Reddit, influențează sentimentul investitorilor din piața cripto.

2. Analiza sentimentului pieței, scut împotriva supraîncărcării informaționale

O protecție suplimentară împotriva “zgomotului” din piața criptomonedelor este analiza sentimentului pieței. Această abordare îți permite să faci un pas înapoi și să observi emoțiile investitorilor dintr-o perspectivă analitică, fără a te lăsa prins în valul entuziasmului de grup. Înțelegerea sentimentului pieței te poate ajuta să evaluezi dacă FOMO-ul pe care îl resimți este cu adevărat justificat.

Mai mulți indicatori pot sprijini această analiză, cel mai cunoscut fiind Fear & Greed Index. Acest indice cuantifică frica sau lăcomia investitorilor pe o scală de la 0 la 100, analizând factori precum volatilitatea, volumul de tranzacționare, activitatea de pe social media, dominanța Bitcoin și tendințele de căutare online. Unele versiuni ale acestui indice se concentrează exclusiv pe sentimentul legat de Bitcoin (cum este cel de la alternative.me), în timp ce altele, precum CoinStats sau CFGI.io, oferă o imagine de ansamblu asupra sentimentului pieței pentru mai multe criptomonede.

Între extremele fricii și lăcomiei se află o zonă neutră, specifică perioadelor cu activitate de piață mai scăzută. Frica extremă generează adesea prudență, ducând chiar la retrageri sau inactivitate pe platformele de tranzacționare. Pe de altă parte, lăcomia extremă este asociată frecvent cu perioade euforice din piață, cum au fost boom-urile din 2017 și 2021 sau vara DeFi din 2020, când Bitcoin s-a apropiat de pragul de 70.000 de dolari.

Tabloul de bord al sentimentului de piață de la Bitget a înregistrat în mai 2025 un indice Fear & Greed de 73, reflectând un optimism ridicat. Istoric, valori similare au fost urmate de corecții scurte, ceea ce sugerează că traderii ar trebui să tempereze sentimentul pozitiv cu o gestionare prudentă a riscurilor.

Un alt indicator valoros este Bull&Bear Index, dezvoltat de Augmento. Acest indice se bazează pe analiza postărilor și declarațiilor din social media pentru a determina tonul pozitiv sau negativ și, implicit, sentimentul general al pieței.

Nivelurile psihologice de preț, cum ar fi valorile rotunde precum 90.000 sau 100.000 de dolari pentru Bitcoin, acționează frecvent ca zone puternice de suport sau rezistență. De altfel, analiștii Bitget au observat că volumele de tranzacționare cresc adesea în jurul acestor praguri, consolidându-le importanța ca repere comportamentale în piețele cripto.

3. Rezistă deciziilor impulsive

Unul dintre cei mai importanți pași pentru a investi cu succes este dezvoltarea unei strategii clare și, la fel de important, respectarea acesteia. Ieșirea dintr-o investiție în baza unui plan prestabilit, și nu din cauza panicii de pe piață, reprezintă o provocare pentru mulți investitori. Important este să rămâi fidel strategiei tale și să ignori fluctuațiile de moment.

Așadar, atunci când simți impulsul de a lua o decizie grăbită și nepregătită poate ești tentat să renunți la investiții pe termen lung pentru un activ promovat intens, amintește-ți să nu deviezi de la strategie doar pentru că altceva pare să crească mai repede. În același mod, dacă titlurile alarmiste din media prezic un colaps financiar iminent, bazează-te pe cercetarea și raționamentul care ți-au ghidat investiția. Această convingere este ancora ta.

Asta nu înseamnă să fii rigid. Este absolut necesar să fii pregătit să adaptezi strategia atunci când apar schimbări semnificative în piață. Însă aceste ajustări trebuie să se bazeze pe propria ta analiză și cercetare atentă, și nu pe reacții emoționale cauzate de FOMO sau FUD.