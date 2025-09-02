Care sunt primele produse de makeup pe care trebuie să le aibă o adolescentă

Fiecare fetiță se joacă cu fardurile mamei în copilărie. Dar atunci când se apropie vârsta adolescenței, fetele își doresc propriile produse cosmetice. De la 13-14 ani, începe să se contureze o trusă de makeup inspirată din tutorialele prezente peste tot în Social Media. Însă primele produse de makeup pe care trebuie să le aibă o adolescentă trebuie alese cu grijă, astfel încât să o ajute să aibă un look natural, deloc încărcat, și fără a-i afecta sănătatea tenului.

De fapt, rolul lor e să ofere prospețime, un strop de culoare și un plus de încredere, fără a încărca tenul. Prin urmare, întrebarea care se pune foarte des în aceste circumstanțe este: ce produse make up ar fi bine să existe în trusa de machiaj a unei adolescente, în 2025?

Primul pas rămâne întotdeauna un balsam de buze bun. Hidratarea e cheia pentru un look fresh, iar variantele cu puțină tentă de culoare sunt preferatele adolescentelor, pentru că dau aspect natural și sănătos fără să pară că ai ruj. Cele cu finish lucios au revenit puternic în tendințe, tocmai pentru că oferă aspectul de „lip gloss 2000s” care e acum din nou în vogă.

Un alt produs must-have este mascara. O tânără nu are nevoie de un rimel sofisticat cu efect dramatic, ci de unul care să ofere volum și alungire moderate. Se aplică ușor, scoate instant privirea în evidență și e suficient pentru un look de zi. În plus, se găsesc formule delicate, potrivite pentru ochii sensibili, un detaliu important la această vârstă.

Blush-ul rămâne preferatul fetelor, mai ales în texturi cremoase sau lichide. De ce? Pentru că se aplică simplu, cu degetele, și dă imediat senzația de prospețime, de piele sănătoasă și odihnită. Rozul pudrat sau piersiciul sunt nuanțele care se potrivesc cel mai bine unei adolescente.

În ceea ce privește tenul, nu este recomandat un fond de ten cu acoperire mare. Un BB cream sau un tinted moisturizer este alegerea ideală. Sunt produse ușoare, care uniformizează nuanța pielii fără a bloca porii și au adesea și SPF inclus – un detaliu esențial pentru protecția de zi cu zi.

De nelipsit este și un corector, pentru momentele a acoperi un coș apărut spontan. Este potrivit unul cu textură fluidă, care să se piardă natural în piele, fără efect de mască.

La capitolul opțional, dar foarte iubit, e iluminatorul lichid. Aplicat discret pe pomeți sau pe pleoapă, dă acel efect de glow fresh, foarte potrivit vârstei. Nu e obligatoriu, dar poate fi „produsul de joacă” preferat din trusă.

Un creion de sprâncene subțire sau un gel transparent completează lista. În adolescență nu este nevoie să ca sprânceana să fie redesenată, ci doar aranjată într-o formă naturală.

Ce trebuie să știe orice adolescentă înainte de a se iniția în tainele machiajului?

La vârsta de 13, 14, 15, 16 ani tenul are strălucirea lui proprie, iar produsele de make-up ar trebui să îl scoată în evidență, nu să ofere o transformare radicală.

Un aspect foarte important este îngrijirea pielii și alegerea unor produse care să-I păstreze sănătatea. Orice machiaj arată frumos doar pe un ten curat și sănătos. De aceea, rutina zilnică trebuie învățată din timp, fiind esențiale hidratarea și protecția solară înainte de aplicarea makeup-ului.

Demachierea de seară e obligatorie, pentru că dormitul cu rimel pe gene sau cu BB cream pe față nu face decât să favorizeze iritațiile și coșurile.

Machiajul ar trebui să fie o joacă la această vârstă, nu o presiune socială. O adolescentă trebuie să știe că frumusețea ei nu depinde de câte produse folosește, ci de felul în care se simte în pielea ei. Iar cel mai frumos look este cel în care se recunoaște pe sine în oglindă.