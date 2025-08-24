Care sunt țările din UE din care cetățenii vor să plece. În topul clasamentului sunt Ungaria și Franța

Mai mult de unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene vrea să își părăsească regiunea, fie din alegere, fie din necesitate, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, citat de Euronews.
Mai mult de unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene vrea să își părăsească regiunea, fie din alegere, fie din necesitate, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, citat de Euronews.
Ministrul Energiei vrea să sesizeze CSAT: „Plătim cea mai scumpă energie electrică din Europa. E o problemă de siguranță națională”
Tesla majorează cu 15.000 de dolari preţul celui mai scump model Cybertruck în SUA
Canada va elimina multe dintre taxele vamale impuse produselor americane ca măsură de retorsiune, anunţă premierul Mark Carney
ANPC a dat amenzi de peste 5,2 milioane de lei, în urma unor acţiuni desfăşurate în această săptămână la nivel naţional
Novo Nordisk, după expansiunea alimentată de succesul Wegovy, se pregăteşte de concedieri
Canicula diminuează recolta de porumb a UE și va duce la importuri record
Hidroelectrica nu intenționează să majoreze prețurile de furnizare a energiei electrice
Operatorii poștali din Europa restricționează expedierea de colete către SUA
Costurile fermierilor europeni au crescut după tarifele impuse la importurile de îngrășăminte rusești
Danemarca va elimina taxele pe cafea și ciocolată pentru a veni în sprijinul gospodăriilor
Bogdan Ivan: Bistrița reușește să dea campioni în sport și campioni în economia națională
UE va investi 116 milioane euro în 13 proiecte de refacere a oceanelor și a apelor
Apple negociază cu Google pentru a folosi modelul de AI Gemini în noua versiune de asistent vocal Siri
Alexandru Pugna, propunere pentru un curs de cultură tradițională în școli: Elevii trebuie să învețe ce înseamnă portul popular și obiceiurile noastre
Tarifele lui Trump ar putea reduce deficitul bugetar al SUA cu 4 trilioane de dolari
Gabriel Lazany: Un leu investit în sport scutește în timp 50 de lei investiți în sănătate
Radu Miruţă, despre adoptarea pachetului 2 de măsuri: Trebuia să treacă mai demult
România Inteligentă: Bistrița-Năsăud, model de dezvoltare prin tehnologie, turism și cultură
Operațiune ANAF împotriva evaziunii din comerțul online; decizii de indisponibilizare și sechestre de peste 25 milioane lei
Rabla 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini electrice
Constantin Din, FRH: Bistrița-Năsăud a reușit să ofere handbaliștilor infrastructura necesară pentru a obține performanță