Care sunt țările din UE din care cetățenii vor să plece. În topul clasamentului sunt Ungaria și Franța

Mai mult de unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene vrea să își părăsească regiunea, fie din alegere, fie din necesitate, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, citat de Euronews.

În următorii cinci ani, 7% ar dori să se mute din proprie inițiativă, iar 4% ar pleca din necesitate.

Cele mai mari procente de persoane dispuse să plece s-au înregistrat în Portugalia și Ungaria (16% fiecare), urmate de Franța (15%) și Grecia și Polonia (12% fiecare).

La polul opus, cele mai mari ponderi ale celor care exclud mutarea voluntară din regiunea lor în viitorul apropiat s-au înregistrat în Țările de Jos (94%) și Croația (90%).

Joburi și oportunități economice limitate

Cei care iau în calcul să plece – fie din alegere, fie din necesitate – o fac în principal pentru că nu găsesc locuri de muncă de calitate sau au oportunități economice reduse (29%).

Nemulțumirea față de politică: maltezii și slovacii, cei mai frustrați

Aproape un sfert dintre respondenți (23%) spun că lipsa de încredere în mediul politic din regiunea sau țara lor îi determină să plece.

Cele mai ridicate niveluri de nemulțumire în rândul celor care doresc să plece au fost raportate în Slovacia (50%), Malta (45%), Luxemburg (38%), Croația și Ungaria (36% fiecare).

În România, procentul este de 32%.

Spaniolii, grecii și cehii caută locuințe accesibile

O cincime dintre cei care plănuiesc să plece (22%) invocă lipsa locuințelor de calitate la prețuri accesibile, una dintre cele mai presante probleme de pe continent.

Criza locuințelor se resimte cel mai puternic în Spania: 40% dintre locuitori spun că acesta ar fi principalul motiv de migrație. Cehii au raportat, de asemenea, o rată ridicată, de 30%.

Potrivit celui mai recent raport European Housing Trend, costurile ridicate ale locuințelor îi blochează pe 64% dintre potențialii cumpărători.

Dintre aceștia, 40% nu reușesc să economisească pentru un avans, situație întâlnită mai ales în Republica Cehă (60%) și Grecia (58%).

Fără grija chiriei în Balcani

Raportul European Housing Trend arată și care sunt țările UE cu cele mai mari procente de proprietari de locuințe.