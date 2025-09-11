Cauți o locuință nouă și modernă la mare, dar nu vrei să aștepți? Alege apartamentele finalizate din cadrul ansamblului AXXIS Resort & SPA

Dacă sunteți în căutarea unui spațiu de locuit sau doriți să investiți o sumă de bani care să vă genereze venituri pasive, atunci aveți noroc! Pe malul mării, în stațiunea Mamaia, se află cel mai elegant complex rezidențial cu facilități premium: AXXIS Nova Resort & SPA.

V-ați săturat de așteptare, timpul vă presează, iar dorința de a începe o nouă viață este mai mare ca oricând? Ei bine, nu mai este cazul să amânați, deoarece la AXXIS Nova Resort & SPA, apartamentele sunt deja finalizate și pregătite pentru noii proprietari. Profită de ultimele locuințe disponibile sau programează o vizionare pentru apartamentele din al 2-lea bloc al complexului, Monte Carlo.

Deținerea unei locuințe la malul mării este un vis pentru multe persoane, iar acum este mai aproape ca oricând. Aici veți avea ocazia să vă construiți o viață ca în povești, totul fiind gândit pentru a vă oferi cea mai bună experiență și un stil de lux.

Apartamente moderne, fără să mai aștepți

Având în vedere disponibilitatea și finalizarea locuințelor, apartamentul ales poate fi al dumneavoastră în doar câteva zile. În acest fel, vă veți putea bucura imediat de el și de plajele întinse din apropiere, fiecare zi transformându-se într-o veritabilă vacanță. În plus, pentru cei care iubesc mișcarea și libertatea, plajă privată de 20.000 mp va fi locul ideal pentru a admira răsăritul în timpul antrenamentelor matinale.

Toate apartamentele sunt realizate din materiale de calitate premium, iar complexul oferă posibilitatea de a alege stilul de amenajare dorit:

LUNA – Design minimalist, cu linii simple și culori neutre, fiind creat un ambient elegant și modern.

SOLIS – Inspirat de locuințele mediteraneene, au fost folosite culori calde și materiale naturale, precum lemnul și iuta, pentru a crea o atmosferă primitoare și relaxantă.

AXXIS – Pentru cei care apreciază luxul, acest stil impresionează prin utilizarea materialelor de cea mai înaltă calitate, precum marmură și elementele metalice decorative de lux, ceea ce oferă un aspect sofisticat și exclusivist.

Ce avantaje ai dacă alegi să te muți în ansamblul AXXIS Resort & SPA?

O locuință premium nu înseamnă doar finisaje de top și priveliști uimitoare. Este esențial ca aceasta să aibă facilități menite să vă ușureze viața și să vă ofere acces rapid la cele mai importante servicii și activități zilnice. Astfel, veți economisi timp prețios, având tot ce aveți nevoie la doar câțiva pași distanță.

Atunci când vă veți muta în noua casă, veți avea la dispoziție următoarele:

SPA și wellness: Proprietarii de apartamente din cadrul AXXIS Resort & SPA se pot răsfăța în centrul spa al complexului, care include piscine interioare și exterioare încălzite, săli de fitness și diverse servicii de wellness pentru întreaga familie.

Grădini de vis ce se întind pe 15.000 metrii pătraţi, amenajate perfect pentru a vă oferi relaxare de fiecare dată când vă veţi plimba. Aici găsiţi atât grădini de cireşi japonezi, cât şi în stil Versailles.

Restaurante și cafenele: Complexul găzduiește restaurante și cafenele elegante, oferind o varietate largă de opțiuni culinare pentru toate gusturile.

Centru comercial: Pentru cumpărături și alte necesități, rezidenții au acces la o galerie comercială exclusivistă, situată în incinta complexului.

Trăieşti în siguranţă datorită sistemului de securitate şi monitorizare permanent.

Alte facilități: AXXIS Nova Resort & SPA oferă, de asemenea, un hotel pentru animale, cazino și servicii de management al proprietății, asigurând un stil de viață confortabil și lipsit de griji, zi de zi.

Venituri pasive sigure, pe termen lung

Așa cum bine se știe, Mamaia este cea mai exclusivistă stațiune de pe litoralul românesc, fiind vizitată în fiecare an de zeci de mii de oameni. Având în vedere locația complexului, apartamentul deținut va putea fi închiriat cu ușurință, fie în regim hotelier, fie pe o durată mai lungă, oferindu-vă venituri pasive importante. Spre deosebire de alte zone din România, aici randamentul pentru recuperarea investiției este mult mai ridicat, ceea ce face ca această alegere să fie una inteligentă pentru obținerea de venituri fără stres, muncă sau alte implicări.

Investițiile în imobiliare, fie că sunt realizate pentru a fi închiriate ulterior, fie pentru a locui împreună cu familia, reprezintă una dintre cele mai profitabile modalități de a obține venituri suplimentare, oferindu-le în același timp celor dragi o viață mai bună. Acest complex dispune de numeroase facilități premium, special create pentru a vă bucura de cât mai mult confort.

Vara se apropie cu pași repezi, așa că acum este momentul ideal pentru a lua o decizie importantă, care să vă influențeze pozitiv viitorul. Alegeți un nou drum – mai bun, mai frumos și mai relaxant ca niciodată!