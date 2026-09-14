CE aprobă ajutoare de stat de 52 milioane euro acordate de România crescătorilor de bovine afectați de creșterea prețurilor la combustibili

Comisia Europeană a aprobat luni o schemă de ajutoare de stat în valoare de 52 de milioane euro (277 de milioane lei) notificată de România pentru crescătorii de bovine care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte din cauza crizei din Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisie la 29 aprilie 2026.

România a notificat Comisiei o schemă în valoare de 52 de milioane euro pentru sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul creșterii bovinelor. Schema, care se va aplica până la 31 decembrie 2026, urmărește să atenueze impactul creșterii prețurilor combustibililor agricoli și ale îngrășămintelor.

Ajutorul va lua forma unor granturi directe, ajungând până la cel mult 50.000 euro per întreprindere.

‘Executivul comunitar a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea UE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice sub rezerva anumitor condiții, precum și în temeiul secțiunilor 1 și 2.1 din METSAF. Comisia a concluzionat că schema respectă condițiile prevăzute în METSAF. În special, ajutoarele vor fi acordate pe baza unei scheme cu un buget estimat clar și vor viza sprijinirea temporară a dezvoltării întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare. Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată și proporțională pentru a facilita dezvoltarea unei activități economice și nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun’, se precizează în comunicat.

Având în vedere aceste considerente, Executivul comunitar a aprobat schema notificată de România în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

La 29 aprilie 2026, Comisia a adoptat METSAF pentru a permite statelor membre să sprijine economia UE în contextul crizei din Orientul Mijlociu. METSAF este un cadru specific și temporar menit să abordeze efectele crizei asupra unora dintre cele mai expuse sectoare ale economiei: agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie. METSAF se vor aplica până la 31 decembrie 2026. În cursul perioadei de aplicare, Comisia va monitoriza în continuare conținutul, domeniul de aplicare și durata cadrului care face obiectul revizuirii, ținând cont de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de situația economică generală.

Deși tranziția către o economie curată rămâne soluția pe termen lung pentru a proteja întreprinderile din UE de efectele șocurilor energetice globale, METSAF permite statelor membre să acționeze imediat pentru a se asigura că criza actuală nu afectează în mod ireparabil creșterea celor mai expuse întreprinderi.

În acest scop, sprijinul poate lua diverse forme pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele agriculturii, pescuitului și transporturilor. Aceste forme includ ajutorul bazat pe consumul real pentru a acoperi o parte din creșterile de prețuri la combustibil sau îngrășăminte, precum și o abordare simplificată pentru ajutoarele cu valoare mică.

METSAF include, de asemenea, o ajustare temporară a Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată, care permite mai multă flexibilitate și intensități mai mari ale ajutoarelor pentru a face față creșterilor bruște ale prețurilor la energia electrică.