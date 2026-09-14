Dimian: Ne încadrăm în buget, dar nu spun asta cu bucurie

Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat luni, la Iași, că deși ministerul pe care îl conduce se încadrează în bugetul alocat, este nevoie de o suplimentare a fondurilor la următoarea rectificare bugetară pentru finanțarea unor măsuri destinate profesorilor și elevilor.

Oficialul a declarat jurnaliștilor că în prima jumătate a anului cheltuielile de personal din structura centrală a Ministerului Educației au fost reduse cu 16% față de perioada similară a anului trecut, peste reducerea de 10% avută în vedere pentru cea de-a doua parte a anului.

El a subliniat că economiile realizate nu înseamnă că sistemul de educație nu are nevoie de fonduri suplimentare.

Conform acestuia, printre măsurile pentru care ar fi necesare fonduri suplimentare se află majorarea tarifului pentru plata cu ora. Mihai Dimian consideră că nivelul actual nu este suficient pentru a atrage cadre didactice, în special persoane din afara sistemului de învățământ.

‘Ne încadrăm în buget, dar nu spun asta cu bucurie. Era nevoie de o creștere a tarifului la plata cu ora, pentru că nu poți atrage personal, mai ales din afara sistemului, cu tarifele actuale. Era nevoia de poate o implicare mai mult în zona activităților remediale, și ne-o arată și rezultatele testelor PISA acest lucru. Și multe alte activități necesită finanțare. Deci, din acest punct de vedere, una este faptul că ne încadrăm în buget, și alta este faptul că ne dorim să îmbunătățim situația profesorilor, dar și aceste lucruri, sigur, se pot face prin rectificare bugetară’, a răspuns jurnaliștilor ministrul Mihai Dimian.

El s-a referit și la faptul că Parlamentul a votat reducerea normei de predare pentru directorii de școli și inspectori, însă nu a fost indicată și sursa bugetară pentru finanțarea acestei măsuri. ‘Momentan, le plătim din economiile făcute’, a afirmat ministrul interimar.

Dimian a subliniat că eficientizarea cheltuielilor trebuie să continue, dar fără ca aceasta să afecteze calitatea educației.

‘Atât în educație, cât și în sănătate, nu putem vorbi despre o abordare contabilă. Trebuie să ne uităm în primul rând la calitatea educației și să eficientizăm costurile, dar ținând cont de această calitate’, a menționat ministrul interimar Educației.

Mihai Dimian a mai punctat că decizia finală privind necesarul de finanțare al ministerului avut în vedere pentru rectificarea bugetară va fi, însă, la viitorul guvern.