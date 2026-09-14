China interzice deținerea de drone în Beijing în numele ‘securității’

Autoritățile de la Beijing, unde zborurile cu drone erau deja interzise, au anunțat o interdicție totală a deținerii acestora începând din luna noiembrie, pentru ‘protejarea securității’ în capitala chineză, relatează luni AFP.

În metropola cu 22 de milioane de locuitori se află sediul guvernului și sediul central al Partidului Comunist Chinez (PCC). Este o zonă sensibilă supusă unor măsuri de securitate stricte și constante.

Noile reguli, care intră în vigoare pe 15 noiembrie, vor interzice ‘deținerea sau depozitarea aparatelor de zbor fără pilot’ pe teritoriul administrativ al orașului, au declarat duminică autoritățile locale într-un comunicat.

Îngrijorările legate de securitatea spațiului aerian al orașului au revenit în iunie, după ce un avion de mici dimensiuni s-a izbit de cea mai înaltă clădire din Beijing, soldându-se cu moartea pilotului și rănirea altor 13 persoane.

Zborurile cu drone erau deja interzise în capitala chineză, cu excepția cazurilor în care exista o autorizație specială.

Din mai 2026, Beijingul a interzis vânzarea de drone în oraș. Proprietarii erau obligați să își înregistreze dispozitivele, însă li se permitea să le păstreze.

Noile reguli le impun acum proprietarilor de drone să renunțe la aparatele de zbor fără pilot sau să le mute în afara capitalei până pe 15 noiembrie, sub sancțiunea confiscării lor și a amenzilor.

Excepții de la zborurile cu drone pot fi acordate pentru utilizări specifice, precum lupta împotriva terorismului, menținerea ordinii publice, răspunsul la situații de urgență, agricultură sau cercetarea științifică.

Dronele au devenit foarte populare în China în ultimii ani, fiind apreciate atât de turiști pentru agrement, cât și de profesioniști pentru activitățile lor.