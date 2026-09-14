Eurostat: Transportul feroviar de marfă în UE a scăzut cu 1,8% în 2025

Performanța transportului feroviar de marfă în Uniunea Europeană a scăzut cu 1,8% anul trecut, de la 375,1 miliarde de tone-kilometri (tkm) în 2024 la 368,2 miliarde de tone-kilometri în 2025, marcând al patrulea an de declin consecutiv, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Germania rămâne de departe cel mai mare contributor la performanța transportului feroviar de marfă, cu o treime din totalul UE (33,5% sau 123,5 miliarde tkm), urmată de Polonia (14,7% sau 54,3 miliarde tkm) și Franța (9,3% sau 34,4 miliarde tkm).

Comparativ cu 2024, performanța transportului feroviar de marfă măsurată în tone-kilometri a scăzut în 16 state membre UE, în timp ce opt au raportat o creștere. Cel mai semnificativ avans a fost în Grecia (9,3%), Portugalia (8,4%) și Franța (6,6%), iar cel mai sever declin în Irlanda (minus 35,2%), Letonia (minus 18,8%) și Estonia (17,3%). Scăderi s-au înregistrat și în Ungaria, România, Croația, Bulgaria, Danemarca, Slovenia, Lituania, Slovacia, Polonia, Cehia, Țările de Jos, Germania și Luxemburg.

Raportat la populația țării, volumul transportului feroviar de marfă per capita a fost cel mai ridicat în Luxemburg (10,7 tone), Austria (10,5) și Lituania (8,5). Cele mai scăzute rate au fost în Irlanda (0,03 tone per capita), Grecia (0,06) și Spania (0,5).