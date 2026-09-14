SUA: Administrația Trump va elimina plafoanele de emisii pentru centralele electrice

Administrația președintelui american Donald Trump va elimina plafoanele de emisii pentru centralele electrice pe cărbune și gaz, anulând regulile de decarbonizare stabilite în 2024 în timpul administrației Joe Biden, potrivit mai multor publicații americane, relatează luni AFP.

Lee Zeldin, la conducerea Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), urmează să facă anunțul luni, la o reuniune a miniștrilor energiei din G20, la Houston, în Texas, au anunțat The New York Times și Bloomberg, citând surse familiarizate cu situația.

Potrivit The New York Times, centralele electrice vor trebui să respecte în continuare anumite limite privind mercurul, arsenicul și alți contaminanți.

Cărbunele este combustibilul care emite cele mai ridicate niveluri de gaze cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală.

Președintele Donald Trump a numit în repetate rânduri drept o ‘farsă’ schimbările climatice cauzate de activitatea umană.

De la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie 2025, administrația Trump a implementat numeroase măsuri în favoarea combustibililor fosili, în special prin relaxarea mai multor reguli privind emisiile de poluanți.

Trump a abrogat, de asemenea, la începutul acestui an legislația care a servit drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite.