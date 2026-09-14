Tesla va prezenta pe 1 octombrie noul Roadster, după aproape un deceniu de întârzieri

Tesla va prezenta pe 1 octombrie noua versiune a Roadsterului, automobilul sport electric anunţat pentru prima dată în 2017 şi amânat în repetate rânduri, a declarat CEO-ul Elon Musk, transmite Reuters.

Contul Tesla de pe platforma X a publicat mesajul „Go for launch”, alături de data evenimentului, iar Musk a confirmat ulterior: „New Tesla Roadster Unveil 10.01”. Compania intenţionase anterior să prezinte modelul redesenat încă din august, potrivit informaţiilor publicate de The Information.

Evenimentul ar putea include şi o demonstraţie a unei versiuni speciale echipate cu propulsoare cu gaz rece dezvoltate în colaborare cu SpaceX. Demonstraţia ar urma să aibă loc la centrul de testare SpaceX din McGregor, Texas, potrivit The Information.

Tesla a prezentat generaţia următoare Roadster în 2017 şi anunţase iniţial că livrările vor începe în 2020. Proiectul a acumulat însă ani de întârzieri şi, potrivit informaţiilor apărute recent, a evoluat de la un automobil electric de înaltă performanţă către un hypercar complet nou, construit din fibră de carbon, după ce Tesla a renunţat la o variantă bazată pe componente ale Model S Plaid.

Anunţul vine într-o perioadă în care Tesla încearcă să accelereze lansarea mai multor proiecte amânate. Săptămâna trecută, compania a început să ofere curse cu Cybercab, vehiculul autonom cu două locuri, fără volan şi pedale, în zone limitate din Austin, Texas.

Musk consideră Cybercab esenţial pentru transformarea Tesla într-un jucător dominant pe piaţa vehiculelor autonome. În paralel, compania pregăteşte şi extinderea camionului electric Semi în Europa, un alt proiect prezentat iniţial în 2017 şi afectat de întârzieri repetate.