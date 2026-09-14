IGI: Peste 220.000 de ucraineni beneficiază de protecție temporară în România

Polițiștii de imigrări au înregistrat, la nivel național, peste 223.000 de beneficiari ai protecției temporare de la izbucnirea conflictului din Ucraina și până la data de 31 august, informează luni Inspectoratul General pentru Imigrări.

Potrivit IGI, pentru aceste persoane au fost emise/reemise permisele de ședere, conform cadrului legal.

Din totalul celor 223.808 persoane înregistrate ca beneficiari de protecție temporară, 220.881 sunt cetățeni ucraineni, ceea ce reprezintă 98,7% din total.

În privința cererilor de azil, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate 935 de astfel de solicitări.

Aproape jumătate dintre acestea, adică 466 de cereri, au fost depuse de cetățeni ucraineni, mai arată IGI.