Delgaz Grid a finalizat un nou proiect-pilot în care a testat amestecuri gaz și până la 30% hidrogen

Distribuitorul de gaze Delgaz Grid a finalizat un proiect-pilot în care a fost testat amestecul de gaz și 30% hidrogen în centrale, convectoare, aragaze, dar și în instalații precum uscătoare de cereale, cuptoare de panificație sau aparate de încălzire terase exterioare.

Rezultatele vor fi puse la dispoziția autorităților pentru a susține elaborarea cadrului de reglementare necesar utilizării gazelor ‘verzi’.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis luni AGERPRES, 30HyGrid este o inițiativă în premieră pentru România, care continuă testele realizate în cadrul 20HyGrid (primul proiect-pilot de acest tip, în care a fost utilizat un amestec de gaze naturale și 20% hidrogen).

În ceea ce privește noua inovație, în prima etapă, desfășurată într-un mediu controlat, la Centrul de Instruire Profesională Delgaz Grid din Mediaș, au fost testate, pe termen scurt, aparate de utilizare de tip casnic (centrale termice convenționale și în condensare, convectoare pentru încălzire, aparate pentru prepararea apei calde, arzătoare atmosferice utilizate în sobe de încălzire și gătit, sobe din teracotă și aragaze, toate testate și în prima etapă a proiectului 20HyGrid), cu amestecuri de gaze naturale și până la 35% hidrogen.

‘A doua etapă a inclus teste pe instalații și echipamente non-casnice, de mare putere (100 kW, 120 kW, 320 kW și 1.120 kW), aflate în exploatare, precum cazane de mare putere, uscătoare de cereale, cuptoare de panificație și aparate de încălzire pentru terase exterioare. Acestea au utilizat inițial un amestec de metan și 23 vol.% hidrogen, iar ulterior un amestec de metan și 30 vol.% hidrogen. Testele efectuate atât în poligon, cât și în teren au demonstrat că este posibilă utilizarea unui amestec de gaze naturale și 30 vol.% hidrogen în instalațiile și aparatele existente, fără a fi identificate riscuri tehnice relevante. Din perspectiva procesului de combustie (aspect, stabilitate, culoare, zgomotul flăcării etc.), aparatele au funcționat corespunzător, similar funcționării cu gaze naturale’, se arată în comunicat.

Toate testele au fost efectuate de către specialiștii companiei, care au dobândit experiență și certificare în Germania, la Asociația Tehnică și Științifică Germană pentru Gaze și Apă, organism de standardizare la nivel european și promotor al proiectelor de cercetare și inovare, care cooperează cu autoritatea germană de reglementare.

‘Proiectul 30HyGrid reprezintă un nou pas înainte în adoptarea gazelor verzi, iar măsurătorile efectuate în timpul testelor au evidențiat reducerea unor compuși rezultați în procesul de ardere, în special a monoxidului de carbon (CO) și a oxizilor de azot (NOx). Rezultatele proiectului vor fi puse la dispoziția autorităților competente pentru a susține elaborarea cadrului de reglementare necesar utilizării gazelor verzi. În perioada următoare, Delgaz Grid va continua cercetările prin cele trei proiecte demarate, dedicate utilizării, pe termen mediu, a amestecurilor de gaze naturale și 30 vol.% hidrogen (BlendUp30), producției și injectării biometanului în rețea (BioMethanMix), respectiv testării utilizării hidrogenului 100% în infrastructura de distribuție și în aparatele de utilizare, precum centrale termice dedicate pentru hidrogen sau centrale în condensare echipate cu kituri de conversie pentru hidrogen (HyGrid100)’, menționează sursa citată.

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o rețea de gaze naturale de peste 26.000 km în 20 de județe din partea de Nord și de Vest a României și o rețea de electricitate de aproximativ 63.000 km în alte șase județe.