AEP: Peste 15 milioane de lei, subvenții acordate partidelor politice în luna septembrie

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a alocat partidelor politice în luna septembrie subvenții în valoare totală de 15.470.004 lei.

Potrivit unui comunicat al AEP transmis luni, în contul Partidului Social Democrat au fost virați 5.132.818 lei și în contul Partidului Național Liberal – 2.794.483 de lei.

Subvenția alocată pentru luna septembrie partidului Alianța pentru Unirea Românilor a fost de 3.035.116 lei.

Uniunea Salvați România a primit ca subvenție aferentă lunii septembrie suma de 1.983.502 lei.

Subvenția acordată Partidului SOS România a fost de 1.319.399 de lei și Partidul Oamenilor Tineri a primit 1.063.111 lei.

De asemenea, ca subvenție pentru luna septembrie, Partidul Mișcarea Populară a primit 72.619 lei și partidul Forța Dreptei a încasat 68.956 de lei.