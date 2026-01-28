CE lansează un grup operativ pentru consolidarea controalelor la import privind siguranța alimentară

Comisia Europeană a instituit un grup operativ pentru a menține și a consolida capacitatea UE de a se asigura că importurile respectă standardele Uniunii, sprijinind în același timp crearea de locuri de muncă și creșterea economică a producătorilor din UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Grupul operativ se va concentra în special pe siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, pe reziduurile de pesticide și pe acțiunile coordonate de monitorizare ale UE privind anumite produse importate. Acesta reunește expertiza Comisiei și a statelor membre și va contribui la: continuarea armonizării controalelor la import în întreaga UE, elaborarea de recomandări pentru acțiuni comune între Comisie și statele membre și identificarea cazurilor în care sunt necesare măsuri administrative sau de reglementare suplimentare pentru consolidarea controalelor, a precizat Executivul comunitar.

Obiectivul central al politicii Comisiei Europene privind siguranța alimentară este de a asigura cele mai înalte niveluri de protecție a sănătății umane, animale și a plantelor prin garantarea unor alimente sigure și nutritive pentru consumatorii din UE, precum și a celor mai înalte standarde pentru hrana animalelor.

Normele stricte de import în ceea ce privește igiena produselor alimentare și a hranei pentru animale, siguranța consumatorilor și starea de sănătate a animalelor și a plantelor vizează asigurarea faptului că toate importurile îndeplinesc aceleași standarde ridicate ca și produsele din UE. Controalele la import sunt esențiale pentru verificarea conformității produselor alimentare și a hranei pentru animale cu cerințele relevante. Normele UE se aplică tuturor produselor vândute în UE, indiferent dacă sunt produse pe piața internă sau importate.

UE dispune de o legislație solidă privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, care garantează că alimentele și hrana pentru animale importate din țări terțe sunt sigure pentru cetățenii noștri. Autoritățile naționale sunt responsabile de efectuarea controalelor asupra importurilor care sosesc din țări terțe pentru a evalua conformitatea acestora cu normele UE privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale. Comisia efectuează audituri cu privire la țările terțe pentru a evalua sistemele acestora și fiabilitatea lor, colaborând în același timp îndeaproape cu autoritățile veterinare și vamale din statele membre, a informat Executivul comunitar.