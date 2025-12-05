Cele 27 de state membre UE se opun inspecțiilor tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani

Miniștrii europeni ai Transporturilor au respins joi propunerea Comisiei Europene de a face obligatorii inspecțiile tehnice anuale pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani, informează AFP.

În prezent, aceste vehicule sunt supuse unor inspecții obligatorii odată la doi ani în UE, iar unele țări, precum Franța și Germania, impun aceiași regulă și mașinilor cu o vechime de peste patru ani.

Pentru a consolida siguranța rutieră și a combate poluarea provocată de mașini, Bruxelles-ul a propus, în aprilie, trecerea la un sistem de control anual obligatoriu, ca parte a unei revizuiri a reglementărilor care datează din 2014.

Cu toate acestea, miniștrii Transporturilor din țările membre, reuniți la Bruxelles, s-au opus acestei măsuri, pledând pentru menținerea sistemului actual (inspecții la fiecare doi ani), în special pentru a evita ‘impunerea unor costuri suplimentare proprietarilor de vehicule’, potrivit unui comunicat de presă al Consiliului UE.

În schimb, miniștri au aprobat, parțial, alte propuneri ale Comisiei Europene, cum ar fi implementarea unor noi metode de monitorizare a emisiilor de oxizi de azot și particule în suspensie, precum și măsuri împotriva manipulării kilometrajului. Aceste decizii nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Acestea necesită aprobarea Parlamentului European, care nu și-a adoptat încă poziția cu privire la propunerile Comisiei.

În cazul unui dezacord între cele 27 de state membre și deputații europeni, aceștia vor trebui să negocieze pentru a găsi un compromis.

Potrivit executivului european, aproximativ 19.800 de persoane au fost ucise în accidente rutiere pe întreg continentul anul trecut.