Cererea pentru AI impulsionează profitul Foxconn, care a urcat cu 27% în al doilea trimestru şi a depăşit aşteptările

Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comandă din lume şi principal furnizor al Apple, a raportat joi o creştere de 27% a profitului operaţional în al doilea trimestru din 2025, susţinută de expansiunea puternică a afacerii cu servere pentru inteligenţă artificială, transmite CNBC.

Compania a înregistrat venituri de 1,79 trilioane dolari taiwanezi noi (aprox. 59,7 miliarde dolari), în creştere cu 16% faţă de anul trecut, şi un profit net de 44,36 miliarde dolari taiwanezi, peste estimările de 38,81 miliarde. Profitul operaţional s-a situat la 56,6 miliarde dolari taiwanezi, depăşind prognozele analiştilor.

Vânzările de servere pentru AI au generat 41% din veniturile trimestriale, depăşind pentru prima dată segmentul produselor electronice de consum inteligente (35%).

Foxconn estimează că afacerea sa cu servere AI va continua să crească şi în trimestrul curent, cu o majorare a veniturilor de peste 170% faţă de anul precedent.

Totodată, compania şi-a diversificat investiţiile, cumpărând o participaţie la producătorul de motoare industriale TECO Electric & Machinery pentru dezvoltarea de centre de date AI, şi explorând domenii precum vehicule electrice şi semiconductoare.

Perspectivele rămân însă marcate de incertitudini, pe fondul tarifelor comerciale anunţate de preşedintele american Donald Trump.

Pentru a atenua impactul acestora, Foxconn a mutat mare parte din producţia finală a iPhone-urilor destinate pieţei americane în India şi a anunţat un plan de investiţii de 1 miliard de dolari în SUA, pe parcursul următorului deceniu.