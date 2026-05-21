Pîslaru: O echipă comună MIPE-ministere se va deplasa joi la Bruxelles pentru întâlniri tehnice pe PNRR

O echipă comună formată din reprezentanți ai MIPE și ai altor ministere se va deplasa joi la Bruxelles pentru întâlniri tehnice pe PNRR, urmând ca vineri ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să aibă o întâlnire cu echipa SG Recover, condusă de Celine Gauer.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Pîslaru a anunțat, miercuri, că MIPE pregătește negocierile cu Comisia Europeană pentru modificarea finală a PNRR, program din care România a atras peste 60% din granturi și mai are de adus alte 4,9 miliarde de euro sume brute pe granturi, prin cererile de plată 5 și 6.

‘Am transmis reașezarea investițiilor pentru a securiza toată componenta de fonduri nerambursabile. Am pregătit planul de acțiuni și calendarul pentru trimiterea în Parlament a reformelor legislative cheie, ce trebuie adoptate înainte de 31 august 2026. Avem deja discuții tehnice cu Comisia Europeană pe documentele finale doveditoare pentru finalizarea investițiilor și îndeplinirea țintelor. Ne asigurăm că resursele financiare sunt pregătite ca să putem acoperi cheltuielile suplimentare generate de proiectele de investiții. Lucrăm la accelerarea plăților pentru beneficiari printr-o cooperare mai strânsă între ministere. O echipă comună MIPE / ministere se va deplasa joi la Bruxelles pentru întâlniri tehnice pe PNRR’, a scris acesta.

El a amintit că pe fondurile aferente Politicii de Coeziune, vor fi lansate ultimele apeluri din cadrul planificării pe anul 2026, România ajungând pe locul 2 ca sume absolute atrase: 9,36 miliarde euro granturi care au intrat deja în țară, respectiv peste 30,2%.

În paralel, se lucrează la contribuții pentru pregătirea poziției României pe Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, inclusiv prin ralierea celor 17 state membre din grupul ‘Prietenii Coeziunii’.

Pe de altă parte, Dragoș Pîslaru, care asigură interimatul și la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a anunțat că, pe Legea Salarizării Unitare a fost obținută anvelopa financiară maximă pentru 2027 de la Ministerul Finanțelor Publice, anvelopă validată cu Comisia Europeană. Pentru a fi publicat în dezbatere, proiectul are nevoie de validarea acordului politic de către partide.

‘Am pregătit un proiect de acord politic, pe principiile-cheie ale propunerii, care a fost preluat de către Președinția României pentru exercițiul de mediere cu partidele politice. Așteptăm validarea acordului politic de către partide, pentru a putea apoi publica proiectul de lege în transparență și a demara consultările cu familiile ocupaționale și sindicatele, ca parte a dialogului social. Pregătim calendarul consultărilor astfel încât acest dialog să fie cât mai transparent posibil’, a susținut Dragoș Pîslaru.

După consultări, proiectul actualizat va fi transmis către Parlament.

De asemenea, se lucrează la finalizarea de urgență a proiectului de lege de transpunere a Directivei privind Transparența Salarială, care trebuie adoptat până pe 7 iunie și pe care ministrul interimar spune că a găsit-o mult întârziată.

Totodată, el a amintit că a trimis Corpul de Control în județul Mureș pentru verificarea situațiilor legate de centrele sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

‘În urma neplății salariilor unor lucrători români în domeniul construcțiilor din Danemarca, am propus o acțiune comună / protocol cu Autoritatea Europeană a Muncii pentru intervenția în colaborare cu autoritățile daneze. Am solicitat Direcției de Tineret din minister să reia colaborarea cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru reinițierea taberelor ARC destinate tinerilor din România. Am demarat discuții pentru deblocarea Hub-ului de Servicii, platforma digitală critică pentru implementarea politicilor în domeniul serviciile sociale’, a mai precizat sursa citată.