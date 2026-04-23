CFR Călători introduce trenuri suplimentare spre litoral în minivacanța de 1 Mai

CFR Călători va suplimenta capacitatea de transport spre litoral în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, prin introducerea unor trenuri directe suplimentare către Constanța și stațiunile de la Marea Neagră, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava, cu ocazia minivacanței de 1 Mai, a anunțat joi compania.

”Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații tradiționale de vacanță, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare. Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obișnuit de circulație, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava”, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, călătorii din alte regiuni ale țării pot ajunge rapid la Marea Neagră prin conexiuni din București, beneficiind de trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta București Nord – Constanța și retur.

De asemenea, în urma redeschiderii temporare a liniei Constanța – Mangalia de către managerul infrastructurii, CNCF CFR SA, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, serviciul de transport Regio din programul de circulație al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanța – Mangalia și retur cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent pentru derularea lucrărilor efectuate de către CNCF CFR SA.

Conform avizului managerului infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor.

În aceste condiții, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CNCF CFR SA de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulație, rugăm pasagerii care au deja bilete achiziționate cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără să utilizeze stația Costinești.