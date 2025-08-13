CFR Călători suplimentează numărul vagoanelor spre destinațiile cele mai solicitate, în minivacanța de Sfânta Maria

CFR Călători pune la dispoziția publicului întreaga sa capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite, în zilele cu trafic crescut din minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Potrivit unui comunicat al companiei, pentru această perioadă, în funcție de parcul disponibil și solicitările de trafic, se va suplimenta operativ numărul de vagoane la trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru ca pelerinii să poată participa la slujbele prilejuite de sărbătoare. De asemenea, se va suplimenta numărul de vagoane la ‘Trenurile Soarelui’, pentru ca turiștii să se poată bucura de serbările dedicate Zilei Marinei Române pe litoral.

‘CFR Călători depune eforturi susținute pentru menținerea în circulație a tuturor unităților de material rulant dotate constructiv cu instalații de climatizare. Întregul parc de vehicule feroviare este verificat tehnic și funcțional înainte de plecarea în cursă, pentru evitarea defectărilor în parcurs. Pot apărea situații în care, din cauza temperaturilor exterioare de peste 35 grade (care, la nivelul șinei și al cutiei vagonului, pot depăși 50 grade) sau a deschiderii geamurilor în timpul mersului, instalațiile de climatizare să funcționeze fără a mai asigura răcirea în parametrii optimi’, atenționează reprezentanții operatorului de transport feroviar de călători.

Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri și situațiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie și, totodată, să aleagă din întreaga ofertă de trenuri disponibile într-o zi de circulație, nu doar pe cele din orele de vârf.

‘Achizițiile online pot fi efectuate până la ora de plecare a trenului din stație, în limita locurilor disponibile’, subliniază compania.

Biletele pentru traficul intern pot fi achiziționate anticipat prin următoarele canale: online, de pe cfrcalatori.ro; din aplicația mobilă ‘CFR Călători bilete online’ (disponibilă în Google Play, App Store și Huawei AppGallery); de la automatele de vânzare bilete din gări; de la casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători. În plus, pe 15 august, vor fi deschise agențiile de voiaj CFR Călători care funcționează în incinta centrelor comerciale Titan și Carrefour Colentina din București.

‘Înainte de urcarea în tren, recomandăm călătorilor să se asigure că dețin bilet de călătorie, pentru a evita taxarea suplimentară în tren, corespunzătoare rangului trenului și zonei kilometrice, și/sau suportarea costurilor amenzilor conform reglementărilor în vigoare’, adaugă reprezentanții companiei.