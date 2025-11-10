China acordă scutiri de la restricţiile de export pentru cipurile Nexperia destinate uzului civil

China a implementat măsuri pentru a scuti de taxe exportul cipurilor Nexperia destinate uzului civil, a anunţat, duminică, Ministerul Comerţului de la Beijing, citat de Reuters.

Decizia reprezintă cea mai clară indicaţie a Beijingului până în prezent că intenţionează să reducă presiunea asupra sectorului auto global cauzată de restricţiile la export introduse după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, un important producător de semiconductori de bază utilizaţi în sistemele electrice ale vehiculelor.

Nexperia, cu sediul în Olanda, dar deţinută de Wingtech din China, se află în centrul disputei. Deşi ministerul comerţului din China nu a definit ce înseamnă „utilizare civilă”, anunţul vine în urma rapoartelor firmelor germane şi japoneze care confirmă că livrările de cipuri Nexperia fabricate în China au fost reluate.

În ciuda acestei relaxări, se preconizează că relaţiile dintre China şi Ţările de Jos – şi, prin extensie, Uniunea Europeană – vor rămâne tensionate până la rezolvarea problemei proprietăţii şi operaţiunilor Nexperia. Guvernul olandez a preluat controlul asupra companiei la 30 septembrie, invocând motive de securitate legate de presupusele planuri ale Wingtech de a reloca producţia europeană în China.

Ca răspuns, Beijingul a suspendat exporturile de cipuri finite ale companiei, majoritatea fiind ambalate în China, dar ulterior a declarat că va începe să accepte cereri de derogare în urma unei întâlniri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping, care a avut loc pe 30 octombrie.

Ministerul comerţului din China a susţinut că acţiunile sale au scopul de a proteja lanţurile globale de aprovizionare cu cipuri, acuzând Olanda că nu a abordat problema. În ultima sa declaraţie, ministerul şi-a exprimat speranţa că UE va „intensifica eforturile” pentru a convinge autorităţile olandeze să-şi revizuiască decizia, îndemnând Bruxelles-ul să „îşi folosească influenţa” pentru a determina Olanda să „îşi corecteze acţiunile eronate”.