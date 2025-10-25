China promite să crească, în mod ”semnificativ”, consumul gospodăriilor

China va crește ponderea investițiilor guvernamentale alocate pentru mijloacele de trai ale oamenilor și totodată va majora, în mod ”semnificativ”, procentul ocupat de consumul gospodăriilor în PIB în următorii cinci ani, au declarat vineri presei mai mulți oficiali, transmite Reuters.

Aceste comentarii au venit după ce, joi, China și-a dezvăluit obiectivele economice și de altă natură pentru perioada 2026-2030, care arată că Beijingul va da prioritate producției și dependenței de tehnologie în fața consumului.

”China ar trebui să se străduiască să realizeze progrese în tehnologiile cheie”, a declarat președintele Xi Jinping la o reuniune privind noul plan cincinal, a relatat vineri agenția de presă Xinhua. Xi Jinping a adăugat că ar trebui promovată dezvoltarea integrată a educației, științei și tehnologiei.

Chiar dacă noul plan cincinal este orientat în continuare spre inovația tehnologică și modernizarea industrială, factorii de decizie politică au promis mai multe eforturi pentru a stimula consumul intern.

Primul obiectiv major al următorului plan cincinal este menținerea creșterii economice la un nivel ”rezonabil” și creșterea ”semnificativă” a procentului consumului gospodăriilor din PIB, a declarat Han Wenxiu, directorul adjunct al comisiei centrale pentru afaceri financiare și economice, la o conferință de presă organizată la Beijing. El nu a menționat un procent exact.

Consumul gospodăriilor din China este cu aproximativ 20 de puncte procentuale din PIB sub mediile globale, în timp ce investițiile bazate pe datorii sunt cu aproximativ 20 de puncte peste medie.

”Consolidarea pieței interne este o bază strategică pentru modernizarea Chinei… Există loc și potențial pentru extinderea cererii interne”, a declarat Zheng Shanjie, șeful Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă.

În al treilea trimestru, creșterea economică a Chinei a încetinit la cel mai slab ritm din ultimul an, deoarece cererea internă fragilă a lăsat-o puternic dependentă de fabricile care lucrează pentru export, în ciuda tarifelor americane, alimentând îngrijorările cu privire la eforturile guvernului de a aborda dezechilibrele structurale mai vechi.

Jiang Jinquan, șeful biroului de cercetare al Partidului Comunist Chinez, se așteaptă ca PIB-ul țării să atingă 140 de trilioane de yuani (19,65 trilioane de dolari) în acest an, comparativ cu 101,5 trilioane de yuani în perioada ianuarie-septembrie.