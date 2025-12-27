China sancţionează companii americane din industria de apărare pentru vânzările de arme către Taiwan

Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri impunerea de sancţiuni împotriva a 10 persoane şi 20 de companii americane din industria de apărare, inclusiv o filială a Boeing din St. Louis, ca reacţie la vânzările de armament ale Statelor Unite către Taiwan, transmite Reuters.

Potrivit autorităţilor de la Beijing, măsurile prevăd îngheţarea tuturor activelor pe care persoanele şi companiile sancţionate le deţin în China, precum şi interdicţia pentru organizaţiile şi cetăţenii chinezi de a desfăşura afaceri cu acestea. Persoanele vizate, printre care se numără fondatorul companiei de apărare Anduril Industries şi nouă directori de rang înalt ai firmelor sancţionate, au primit totodată interdicţie de intrare pe teritoriul Chinei.

Pe lista companiilor sancţionate se mai află Northrop Grumman Systems Corporation şi L3Harris Maritime Services, printre altele.

Decizia vine după ce Washingtonul a anunţat săptămâna trecută un pachet de vânzări de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare acord de acest tip încheiat vreodată cu insula, gest care a stârnit reacţii dure din partea Beijingului.

”Problema Taiwanului reprezintă nucleul intereselor fundamentale ale Chinei şi linia roşie care nu poate fi depăşită în relaţiile dintre China şi Statele Unite”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, avertizând că orice acţiuni considerate provocatoare vor primi ”un răspuns ferm” din partea Beijingului. Oficialii chinezi au cerut din nou Statelor Unite să înceteze ceea ce au numit eforturi „periculoase” de înarmare a insulei.

China consideră Taiwanul parte a propriului teritoriu, o revendicare respinsă de autorităţile de la Taipei. Statele Unite, la rândul lor, sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloace pentru a se apăra, însă aceste vânzări de arme rămân o sursă constantă de tensiuni între Washington şi Beijing.