Chiriac (CONAF): Economia este mai mult decât un tabel cu indicatori, este respirația unei țări

‘În spatele fiecărui procent de inflație, al fiecărei majorări de preț, al fiecărei variații de curs și al fiecărei facturi care apasă mai greu decât ieri, se află oameni care își drămuiesc viața cu mai multă grijă și antreprenori care, înainte de a mai visa la dezvoltare, sunt obligați să își apere echilibrul, echipele, munca și curajul de a merge mai departe. Economia este mai mult decât un tabel cu indicatori, este respirația unei țări, iar atunci când această respirație devine greoaie, statul are datoria să nu mai complice drumul celor care produc, investesc și țin România în picioare’, a declarat președinta CONAF, într-o analiza transmisă joi AGERPRES.

CONAF atrage atenția că România traversează un moment economic în care presiunea nu vine dintr-o singură direcție, ci dintr-un cumul de factori care se influențează reciproc și care ajung, în mod direct, în viața oamenilor și în activitatea companiilor: costurile cu energia, prețul combustibilului, inflația ridicată, reducerea consumului și evoluția cursului de schimb.

Presiunea pe care o resimt astăzi familiile și antreprenorii din România este rezultatul unui lanț economic în care fiecare verigă o tensionează pe următoarea: energia ridică prețul producției și al funcționării companiilor, combustibilul transmite această presiune în transport și distribuție, inflația erodează puterea de cumpărare, consumul se restrânge, iar cursul de schimb devine mai sensibil într-un climat în care încrederea se fragilizează.

‘În mijlocul acestui mecanism, antreprenorii sunt prinși între costuri care cresc și clienți care devin mai prudenți, fiind obligați să își refacă permanent calculele, să amâne decizii, să reducă riscuri și să transforme dezvoltarea într-un exercițiu de supraviețuire atent administrată’, se menționează în analiza citată.

În martie 2026, rata anuală a inflației în România a fost de 9,9%, potrivit INS, iar Eurostat a indicat pentru România cea mai ridicată inflație anuală din Uniunea Europeană, de 9% după indicele armonizat, în timp ce media Uniunii Europene era de 2,8%. Această diferență arată că românii suportă o presiune mai mare asupra puterii de cumpărare decât media europeană. Cu alte cuvinte, aceeași sumă de bani cumpără mai puțin, iar oamenii sunt obligați să devină mai atenți, mai selectivi și mai prudenți, transmit reprezentanții CONAF.

De asemenea, pentru populație, energia înseamnă factura lunară, în timp ce pentru companii, energia înseamnă cost de producție, cost de funcționare, cost de depozitare, cost de operare. ‘O brutărie, o fabrică, un service auto, un restaurant, o clinică, un hotel, un atelier sau o firmă de distribuție nu pot funcționa fără energie. Când energia este scumpă sau imprevizibilă, fiecare produs și fiecare serviciu încep să poarte în preț această presiune’, relevă CONAF.

Potrivit INS, în primele două luni din 2026, producția internă de energie primară a României a scăzut cu 2,1%, iar consumul de energie electrică al populației s-a redus cu 4,4%. Această reducere a consumului casnic de energie poate fi citită și ca un semnal de prudență: oamenii încep să își ajusteze comportamentul din grijă față de costuri.

Totodată, combustibilul afectează aproape tot ce se mișcă în economie. Agricultura, distribuția, comerțul, construcțiile, producția și serviciile depind, direct sau indirect, de prețul carburantului. Prețul de la pompă se transformă, încet, în preț la raft.

‘Aceasta este logica simplă a inflației: când cresc costurile celor care produc, transportă sau vând, o parte din aceste costuri ajunge, inevitabil, la consumator’, consideră reprezentanții CONAF.

Pentru oameni, inflația este diferența dintre coșul de anul trecut și coșul de astăzi. Când oamenii simt că banii lor valorează mai puțin, primul reflex este reducerea consumului. Acest comportament se vede deja în datele oficiale: în primele două luni din 2026, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut față de perioada similară a anului trecut, potrivit INS.

‘Reducerea consumului lovește producătorii, transportatorii, furnizorii, angajații, bugetul public și investițiile viitoare. Când oamenii cumpără mai puțin, firmele vând mai puțin. Când firmele vând mai puțin, devin mai prudente. Când devin mai prudente, amână investiții, reduc costuri, blochează angajări sau renunță la planuri de extindere’, avertizează organizația în analiza citată.

Pe de altă parte, în acest lanț apare și cursul de schimb. Pentru mulți oameni, cursul euro-leu pare o informație de știri economice. În realitate, el intră direct în viața de zi cu zi prin rate, chirii, leasinguri, importuri, echipamente, materii prime, tehnologie și contracte.

La 30 aprilie 2026, cursul de referință a ajuns la 5,1417 lei pentru un euro. Un leu mai slab înseamnă că multe costuri legate de euro pot deveni mai mari. Pentru firme, acest lucru se traduce prin presiune pe importuri, utilaje, materii prime, chirii, finanțări sau contracte. Pentru consumatori, aceste costuri se pot întoarce, mai devreme sau mai târziu, în prețuri, au mai transmis reprezentanții CONAF.

‘Așa se construiește presiunea asupra economiei reale: nu printr-un singur șoc, ci prin suprapunerea unor costuri care se transmit dintr-o verigă în alta. Energia mai scumpă sau mai greu de anticipat ridică prețul producției și al funcționării de zi cu zi. Combustibilul amplifică această presiune prin transport, distribuție și logistică, adică prin tot ceea ce face ca un produs să ajungă de la producător la consumator. Firmele ajung astfel prinse între două constrângeri: fie transferă o parte din costuri în prețuri, alimentând inflația, fie le absorb în marje tot mai mici, reducându-și capacitatea de investiție, angajare și dezvoltare. În același timp, gospodăriile reacționează rațional: când prețurile cresc mai repede decât veniturile, consumul se restrânge, iar cumpărătorul devine mai atent, mai selectiv, mai defensiv’, avertizează confederația.

Potrivit sursei citate, această prudență se întoarce imediat în economie prin vânzări mai mici, stocuri mai greu de rotit, investiții amânate și o presiune suplimentară asupra companiilor. Într-un astfel de climat, cursul de schimb devine un indicator financiar, un barometru al încrederii: orice depreciere a leului se poate transforma rapid în costuri mai mari pentru importuri, materii prime, chirii, rate, leasinguri și echipamente, ceea ce riscă să reintroducă inflația în economie exact pe canalul pe care încercăm să îl calmăm. ‘Iar când toate acestea se suprapun, antreprenorul nu mai întreabă doar ‘cum cresc?’, ci mai ales ‘cum rezist?’, atrage atenția CONAF.

Din perspectiva organizației, România are nevoie de predictibilitate fiscală, de energie accesibilă și stabilă, de investiții în producție, de sprijin pentru firmele mici și mijlocii, de reducerea birocrației și de politici publice care să înțeleagă că ‘mediul privat nu este o rezervă nesfârșită de taxe, ci motorul care ține economia în mișcare’.

În același timp, protejarea puterii de cumpărare nu poate fi tratată separat de susținerea mediului de afaceri. Dacă firmele sunt sufocate de costuri, prețurile cresc. Dacă prețurile cresc, consumul scade. Dacă scade consumul, firmele slăbesc. Iar dacă firmele slăbesc, întreaga economie pierde locuri de muncă, investiții, venituri publice și încredere.

De aceea, în opinia reprezentanților CONAF, soluțiile trebuie gândite împreună: stabilitate pentru antreprenori, protecție reală pentru consumatori, investiții în energie, acces mai bun la finanțare, reguli fiscale clare și o administrație care să sprijine, nu să complice.

‘Stabilitatea economică se construiește prin reguli clare, prin energie predictibilă, prin încurajarea investițiilor, prin respect față de muncă, prin susținerea firmelor care creează valoare și printr-o educație economică pe care oamenii să o poată înțelege, nu doar specialiștii. Economia unei țări se măsoară în încrederea oamenilor că pot merge mai departe, în curajul antreprenorilor de a construi și în capacitatea unei societăți de a transforma presiunea în responsabilitate, iar responsabilitatea în dezvoltare’, au punctat autorii analizei.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF a luat ființă ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 3 federații, 16 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.