Rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

‘Indicele prețurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,58%. Rata inflației de la începutul anului (mai 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,7%. Rata anuală a inflației în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 a fost 10,9%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026) față de precedentele 12 luni (iunie 2024 – mai 2025) a fost 9,4%’, se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,69%. Rata anuală a inflației în luna mai 2026, comparativ cu luna mai 2025, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 9,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026) față de precedentele 12 luni (iunie 2024 – mai 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,4%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.