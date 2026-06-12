Energia electrică, chiriile și motorina au consemnat cele mai mari scumpiri în ultimul an

Energia electrică s-a scumpit cu 55,49% în mai 2026 față de aceeași lună a anului trecut, chiriile cu 43,56%, iar motorina cu 36,85%, acestea fiind cele mai mari creșteri de preț consemnate într-un context de inflație anuală de 10,9%, arată o analiză a Institutului Național de Statistică (INS).

‘În mai 2026 inflația anuală atinge pragul de 10,9%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,85%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se la servicii, 13,53%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,54%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 6,78%’, se menționează în documentul citat.

La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea, prețul acesteia urcând cu 21,12%, ouă, cu o creștere de 14,12%, și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 10,59%. Creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă, 11,98%, la pâine, 8,18%, și la fructe proaspete, 7,04%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,88%.

În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,98%, iar cel al vinului cu 6,57%. Alte majorări importante a tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,83%), la ulei (6,11%), la citrice (3,66%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,61%.

Totodată, există și reduceri de preț în mai 2026 comparativ cu mai 2025 la unele produse alimentare cum ar fi cartofi (-11,32%), fasole boabe și alte leguminoase (-3,08%), făină (-4,38%), mălai (-5,27%) și zahăr (-1,32%). Untul a fost mai ieftin cu doar 0,11%.

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri de prețuri în luna mai continuă să se mențină la energia electrică, al cărei tarif s-a majorat cu 55,49%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Potrivit INS, alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, respectiv benzină, cu 30,55%, și la motorină, cu 36,85%. Tariful la energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărțile, ziarele, revistele au fost mai scumpe cu 10,62%, detergenții cu 10,19%, tutunul și țigările cu 7,42%. Și medicamentele au avut prețuri mai mari cu 4,36%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit și ele cu 7,14%. În perioada mai 2026 – mai 2025, prețul gazelor a crescut cu 1,53%.

‘În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în mai 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,56%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 15,35%, reparații auto cu 15,31%, serviciile de igienă și cosmetică cu 14,72%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,81%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,81%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,98%, iar cel rutier cu 13,18%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior, la perioadă, cu 9,92%, iar comparativ cu luna aprilie 2026, tariful transportului aerian s-a redus cu 7,08%. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în mai 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,65%’, subliniază INS.

Instituția precizează faptul că în calculul inflației începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, pentru gazele naturale, începând cu 1 aprilie a încetat plafonarea prețului pentru consumatorii casnici, fiind înlocuită cu un nou mecanism de protejare, prevăzut în OUG 12/2026.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.