Numărul locuințelor date în folosință a crescut cu 8,34%, în primele trei luni

Numărul locuințelor date în folosință la nivel național a crescut, în primele trei luni ale acestui an, până la 11.876 de unități, față de aceeași perioadă din 2025, când numărul acestora era de 10.962, reiese din datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri.
Conform statisticii oficiale, în trimestrul I 2026, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban (52,6%).
Repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că, în trimestrul I 2026, față de trimestrul I 2025, numărul locuințelor terminate din fondurile private a crescut cu 1.135 locuințe, iar numărul locuințelor terminate din fondurile publice a scăzut cu 221 locuințe.
Distribuția în profil regional, în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025, evidențiază o scădere a numărului locuințelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia (-177 locuințe), Sud-Est (-119) și Centru (-5). Creșteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (+749 locuințe), Nord-Vest (+271), Nord-Est (+147), Sud-Muntenia (+31) și București-Ilfov (+17).