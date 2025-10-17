Chiriac (CONAF): Un sfert dintre companiile din România sunt fondate sau conduse de femei

Un sfert dintre companiile din România sunt fondate sau conduse de femei, un decalaj abordat prin educație, mentorat, politici publice bazate pe date și impact de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și partenerii săi, susține președintele organizației, Cristina Chiriac.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, Forumul Național ‘De Vocație Antreprenoare’, organizat de CONAF, a reunit joi la Teatrul Național ‘Mihai Eminescu’ din Timișoara peste 400 de participanți, aspiranți la statutul de antreprenor, lideri consacrați, investitori și antreprenori.

‘La nivel național, un sfert dintre companiile din România sunt fondate sau conduse de femei, un decalaj pe care CONAF și partenerii săi îl abordează prin educație, mentorat și politici publice bazate pe date și impact. Un procent care vorbește despre potențial și despre nevoia de încredere. Iar încrederea se clădește în comunitate, acolo unde femeile nu mai concurează între ele, ci se sprijină, se inspiră și cresc împreună’, a afirmat Cristina Chiriac, președinte CONAF și fondatoarea Flori de IE, citată în comunicat.

Conform sursei citate, ediția a VII-a de la Timișoara a confirmat, încă o dată, statutul forumului De Vocație Antreprenoare ca una dintre cele mai consistente platforme de dezvoltare și networking din România.

‘Cu o structură echilibrată – discursuri inspiraționale, sesiuni de training aplicat, panel de dezbatere și momente de networking cu miză reală – evenimentul a adus în prim-plan modele care demonstrează, prin acțiune, că antreprenoriatul și leadershipul autentic se construiește prin reziliență, educație și colaborare’, se menționează în comunicat.

La rândul său, Nicoleta Munteanu, vicepreședinte CONAF și fondatoarea Kids in Business, a oferit publicului o confesiune despre drumul de la vis la realitate.

‘Fiecare femeie care își urmează vocația devine, fără să-și dea seama, un model. Pentru copii, pentru comunitate, pentru alte femei care caută curajul de a începe. Antreprenoriatul înseamnă să construiești cu sens, valoare și încredere’, a menționat Nicoleta Munteanu.

În cadrul evenimentului a urmat sesiunea practică ‘AI pentru companii și marketing – powered by Google’, susținută de Mădălina Stănescu, Google Certified Trainer, care a arătat cum inteligența artificială poate deveni un aliat strategic în procesele de creștere și eficientizare.

‘AI nu înlocuiește oamenii, îi completează, îi provoacă să gândească mai clar, mai creativ, mai eficient. Antreprenorii care învață să folosească AI-ul vor câștiga timp și claritate în decizie’, a precizat Mădălina Stănescu.

Seria ‘De Vocație Antreprenoare’ este o inițiativă a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), în parteneriat cu Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA) și Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA).

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 3 federații, 13 patronate, 38 asociații și 8.000 de companii, peste 245.000 de angajați.