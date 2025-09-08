Chiriile cresc amețitor înaintea anului universitar: 450 de euro lunar pentru o garsonieră în București. Situația în alte mari orașe

Apropierea noului an universitar scumpește chiriile în marile orașe la cote nemaiîntâlnit. În București, pentru o simplă garsonieră proprietarii au ajuns să ceară 450 de euro pe lună, informează Antena 3 CNN.

Intervalul de preț este 350 – 450 de euro, în funcție de poziționare, dotări și vechime.

Locuințele construite recent în Capitală se închiriază cu prețuri mai mari decât cele din blocurile vechi.

Un mobilier modern poate însemna chiar și 100 de euro în plus la chirie.

„Chiria unui apartament de două camere, situat în nordul Capitalei, complet mobilat și utilat, costă aproximativ 650 de euro. Având în vedere prețurile mari, tot mai mulți chiriași aleg un apartament de două sau trei camere și se mută la comun tocmai pentru a împărți chiria și costurile cu facturile”, a relatat Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN.

„Dacă este un sistem vechi de termoficare, cum e cel de bloc cu caloriferele acelea vechi, atunci e mai puțin dezirabil. Dacă are centrală de apartament – tot în cazul imobilelor mai vechi – atunci e mult mai bine văzut și atunci va crește un pic și valoarea chiriei. Foarte important este cât de aproape (se află apartamentul) de mijloacele de transport, mai ales de metrou. Metroul pentru studenți este esențial. Al doilea aspect este legat de parcare sau de facilitatea de parcare”, explică Oana Ivan, expert imobiliar.

Și în alte mari centre universitare prețurile au crescut. În Cluj-Napoca, cei care vor să se cazeze într-o garsonieră trebuie să scoată din buzunar, în medie, 400 de euro. În același municipiu, apartamentele cu două camere au un preț mediu de închiriere de 600 de euro. „Prețurile au fost întotdeauna mari în Cluj-Napoca și au rămas mari. Sigur, nu au scăzut, asta-i cert”, spun localnicii.

În Iași, garsonierele se închiriază cu prețul mediu de 350 de euro. Prețuri asemănătoare găsim și în piața imobiliară din Brașov.

Ultimele date Eurostat arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor chiriilor din Uniunea Europeană, cu o scumpire medie de 5,8% față de vara anului 2024. Este o valoare de peste două ori mai mare comparativ cu media europeană.