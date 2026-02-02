Chirițoiu: Trebuie obținut anul acesta acordul Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Cernavodă 1

România trebuie să obțină anul acesta autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 de la Cernavodă și să ceară aprobarea pentru construcția Unităților 3 și 4, deoarece pentru aceste investiții va fi nevoie de ajutor de stat, a declarat, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

‘În acest an trebuie obținut acordul Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Cernavodă 1 și o să începem discuțiile – nu cred că le putem termina -, dar vom începe procedurile, mai bine spus, pentru construcția Unităților 3 și 4. Deci, anul ăsta vrem să obținem autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare la Cernavodă 1 și să notificăm, deci să cerem aprobarea Comisiei Europene, pentru construcția lui 3 și 4. De ce ne trebuie aprobarea Comisiei Europene? Cel puțin pe zona noastră ne trebuie pentru măsurile de ajutor de stat, pentru că investițiile astea nu se vor face numai în condiții de piață. Sunt sume prea mari’, a afirmat Chirițoiu.

El a explicat că trebuie identificată formula de acordare a acestor ajutoare de stat, fie sub formă de garanții pentru creditele, fie prin garantarea prețului.

‘Ajutorul de stat va trebui să vedem cum rezultă din discuțiile cu Comisia și să vedem pe ce formulă dorește să meargă Nuclearelectrica, dar în esență măsuri de ajutor de stat pot să însemne garanții de stat pentru creditele pe care le vor lua ei, pentru că, repet, nu-i creditează nimeni pe sumele alea și pe duratele alea – sume mari și durate mari – fără o garanție a statului și, de asemenea, e posibil să le garantăm un preț. Mecanismul se numește contract pentru diferență. În esență, contract pentru diferență înseamnă că statul îți garantează un anumit preț. Dacă în piață tu primești mai puțini bani, statul îți dă diferența. E mai inteligent decât vechile mecanisme – numite feed-in tariff (FiT) – în care ți se garanta un anumit preț. Acum îți plătește diferența între prețul de pe piață și un anumit anumit preț de care ai tu nevoie ca să fie rentabilă investiția. Deci, astea ar fi mecanismele de ajutor de stat și astea le găsiți peste tot – toată lumea vrea să facă nuclear acum, nu mai suntem singurii care avem nuclear. Deja există decizie recentă a Comisiei Europene privind Cehia și decizie privind Polonia. Deci, avem deja decizii din ultimii ani luate de Comisia Europeană, decizii de ajutor de stat care includ astfel de măsuri’, a explicat președintele autorității de concurență.