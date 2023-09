Ciolacu: „Avem un sistem bugetar ceauşist, comunist, în 2023. Nu mai putem!”

Premierul Marcel Ciolacu susţine că sistemul bugetar din România este unul ”ceauşist, comunist” şi că nu poate accepta să existe în continuare 16.000 de autorităţi publice ordonatori de credite, fiecare cu aparatul aferent unei astfel de atribuţii. El are un mesaj şi pentru cei care se tem că îşi vor pierde locurile de muncă din sistemul bugetar: ”Există viaţă şi în zona privată”, adăugând că nu există riscul ca, în condiţiile unui şomaj scăzut, oamenii să rămână ”pe drumuri”.

”Fiecare îşi face treaba la serviciul lui. Problema este că fac fiecare pentru o comunitate mult prea mică, pentru o singură agenţie. Mi se pare că Ministerul Transporturilor are în jur de 53 de instituţii. O să se comaseze. (…) Fiecare ministru, primar, va hotărî noua organigramă, e o descentralizare. Eu ce le spun foarte clar: nu poate să mai continue. Nu avem şomaj în România, cu toate că au plecat din România peste cinci milioane de români. Noi stăm cu şomajul între unu şi doi la sută în acest moment, deci nu e o problemă că rămâne lumea pe drumuri. Există viaţă şi în zona privată! Şi eu am lucrat şi în zona privată, nu am avut nici problemă! Nu a venit Ciolacu: o să dau lumea afară! Nu! Fiecare să se reorganizeze, dar pe alte principii. Avem un sistem bugetar ceauşist, comunist, în 2023. Nu mai putem! Suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri NATO, vrem să ne ducem în OECD, avem reforme în PNRR. Mergem pe acest drum de modernizare a statului român sau renunţăm. Eu nu pot, de dragul alegerilor sau de dragul meu ca om politic, să bag sub preş ce s-a băgat în România de 30 de ani, nu vreau!”, a afirmat Marcel Ciolacu, la Antena 3, luni seară.

El a adăugat că România nu îşi permite să se blocheze 70 de miliarde de euro fonduri europene, spunând că ”fără ele România este distrusă, ne întoarce în trecut cu 30 de ani”.

”Şefii de birou pot să treacă pe funcţii de execuţie. Eu nu vreau să trimit pe nimeni acasă. Eu, în schimb, nu pot să mai accept să fie 16.000 de ordonatori de credite direcţi şi terţiari. Nu există niciunde în lume. (…) Poate înţelegem cu toţii că trăim, totuşi, în anul 2023, în Uniunea Europeană. Nu trebuie să facă achiziţiile la fiecare comună care are 1.000 de locuitori, fiecare să aibă serviciul lui!”, a spus primul ministru.