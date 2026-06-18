Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar de DNA

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat joi sub control judiciar de procurorii DNA, într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Ciucu a fost chemat în calitate de suspect și a stat în sediul DNA aproximativ trei ore.

La ieșirea din sediul DNA, el a declarat că este nevinovat și că dorește să-și ducă mandatul de la Primăria Generală până la capăt.

‘Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Ei (procurorii DNA – n.r.) vor comunica ce se întâmplă și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ce pot să zic este că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să dedic următoarea perioadă Bucureștiului. În ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare’, a spus Ciucu, după întâlnirea cu procurorii.

Conform unor surse judiciare, Ciucu este suspectat că ar fi primit mită pentru a elibera o autorizație pe vremea când era primar al Sectorului 6.