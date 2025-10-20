Circa 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcția de fabrici de procesare românești, prin programul Investalim

Aproximativ 590 milioane euro vor fi alocate pentru construcția de fabrici de procesare românești în cadrul programului Investalim, până în prezent fiind deja aprobate peste 110 proiecte, respectiv fabrici de carne, lapte, panificație, conserve, uleiuri, produse tradiționale, a anunțat luni ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la dezbaterea în Camera Deputaților a moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa.

‘Cei care au scris această moțiune vorbesc despre ‘lipsă de viziune’. Le amintesc câteva dintre programele lansate sub mandatul meu: Programul Investalim – 590 milioane euro pentru construcția de fabrici de procesare românești. Sunt peste 110 proiecte deja aprobate: fabrici de carne, lapte, panificație, conserve, uleiuri, produse tradiționale. Investițiile în procesare pe care le derulăm azi depășesc 2 miliarde lei – ceea ce înseamnă locuri de muncă în mediul rural și produse românești pe rafturile magazinelor’, a menționat Florin Barbu.

Totodată, ministrul Agriculturii a subliniat că, în cadrul Programului Național de Irigații, suma alocată depășește un miliard de euro, cu 51 amenajări în lucru și 1,6 milioane hectare irigabile.

‘234 de organizații ale utilizatorilor de apă deținute de fermierii români au primit un sprijin de 400 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii secundare de irigații. Prin finalizarea acestor proiecte de investiții, suprafața irigabilă a României va crește cu 670.000 de hectare. În 2025, ca și în anii precedenți, fermierii beneficiază de sprijin financiar pentru acoperirea a 50% din costurile cu energia electrică folosită la irigații, printr-o schemă derulată de MADR, astfel încât povara facturilor să nu mai cadă exclusiv pe umerii lor’, a adăugat Barbu.

Ministrul Agriculturii a răspuns și acuzațiilor aduse cu privire la programul Tomata, menționând că acesta ‘nu doar că funcționează, dar are cel mai mare buget din ultimii ani, 340 milioane lei și peste 24.000 de beneficiari’.

‘Am mutat verificările la Direcțiile Agricole pentru că APIA gestionează deja peste 700.000 de dosare PAC, iar noi am vrut simplificare pentru legumicultori. Totul este verificat în teren, cu fotografii geolocalizate și controale încrucișate cu sateliții. România a produs în 2024 peste 200.000 tone de tomate în spații protejate, un record. Am extins programul și pentru ardei, castraveți, vinete și usturoi, pentru ca sprijinul să nu se concentreze doar pe o cultură. Asta se numește viziune și adaptare la cerințele pieței, nu eșec’, a completat ministrul.

El a mai spus că ajutorul de stat la motorina agricolă a fost plătit, însumând peste 530 milioane lei, fără restanțe.

‘Pentru a sprijini fermierii în fața costurilor crescute cu energia electrică am implementat Schema de Energie, administrată de MADR prin AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, n.r.), ca parte a programului național de sprijin în agricultură. Prin această schemă, fermele beneficiază de finanțare pentru instalații regenerabile în regim de autoconsum, reducând semnificativ factura la energie. Schema este finanțată din Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, și funcționează ca mecanism oficial în cadrul Planului Național Strategic 2023-2027, contribuind direct la tranziția verde în agricultură. Este prima dată când MADR finanțează direct tranziția energetică a fermelor românești’, a adăugat Barbu.

Potrivit acestuia, un sprijin de 1,5 miliarde lei a fost acordat pentru crescătorii de suine, bovine și păsări, prin Ajutorul Național Tranzitoriu și schemele de stat.

Totodată, el a amintit că România a fost primul stat care a cerut la Comisia Europeană derogările de la GAEC 7 și 8 pentru 2024, exact ceea ce fermierii solicitau în stradă, în toată Europa.

‘Am reușit să eliminăm acea obligativitate de a lăsa pârloagă 4% din terenul agricol al României. Am obținut modificarea Regulamentului cu privire la pârloagă și acest lucru îl știu bine și semnatarii acestei moțiuni, dar au ales să bată câmpii pe acest subiect. Tot noi am oferit soluția corectă pentru a stopa importurile ieftine din Ucraina, care creau mari probleme fermierilor noștri. Am instituit licențierea pentru importurile de produse agroalimentare din Ucraina, pe care o vom prelungi cât va fi nevoie. Modelul nostru a fost preluat și de alte state europene. În plus, am obținut sprijin european de peste 29 milioane euro pentru pierderile provocate de importurile din Ucraina, la care Guvernul României a adăugat încă 100 milioane euro din buget național’, a mai spus Florin Barbu.

Potrivit acestuia, fermierii din sectorul vegetal au primit 2 miliarde de lei despăgubiri pentru secetă.

‘Suplimentar, le-am acordat tuturor fermierilor din sectorul vegetal 100 de euro pe hectar, sprijin pe cadru Ucraina. În total, alte 1,5 miliarde de lei. Sigur că am oferit sprijin și crescătorilor de animale: 100 de euro/cap de animal în sectorul de creștere a vacilor de carne, 100 de euro/UVM în sectorul de porc și pasăre. În total, 650 de milioane de lei. În plus, le-am dat fermierilor acces la credite avantajoase. Creditul fermierilor este un instrument de finanțare fără precedent, cu dobândă de 1,95%, iar ROBORUL și garanțiile sunt suportate de stat, prin bugetul MADR’, a adăugat Barbu.

Moțiunea simplă depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Agriculturii a fost dezbătută luni, urmând să fie supusă votului în cadrul ședinței de miercuri, 22 octombrie, a decis Biroul permanent al Camerei Deputaților. Moțiunea este intitulată ‘Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenței’.