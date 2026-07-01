Circa 68% dintre investitorii români nu au încredere în perspectivele economiei

Aproximativ 68% dintre investitorii individuali români declară că nu au încredere în perspectivele economiei românești, față de 65% la sfârșitul primului trimestru al acestui an, relevă un sondaj eToro, publicat marți.

Potrivit sursei citate, investitorii individuali români au devenit mai pesimiști în privința perspectivelor economiei țării, în timp ce încrederea în propriile venituri și în nivelul de trai s-a deteriorat față de trimestrul anterior.

‘Nivelul de încredere în economia românească s-a deteriorat față de trimestrul anterior, 68% dintre investitorii individuali români declarând că nu au încredere în perspectivele acesteia, în creștere de la 65% la sfârșitul primului trimestru al acestui an. De asemenea, sondajul a constatat o creștere a numărului de investitori care consideră că starea economiei românești reprezintă un risc pentru portofoliile lor (+1 punct procentual) față de trimestrul anterior. De fapt, analizând modul în care investitorii percep cel mai mare risc extern pentru portofoliile lor, 24% au menționat inflația, iar procente egale (21%) au menționat starea economiei globale și a economiei românești’, a explicat analistului eToro, Bogdan Maioreanu, citat în comunicat.

Criza politică declanșată de demiterea guvernului Bolojan printr-o moțiune de cenzură, combinată cu cea mai mare inflație din UE, ar putea explica creșterea neîncrederii în perspectivele economiei românești, susțin autorii sondajului. De asemenea, s-a înregistrat o scădere a încrederii în veniturile personale, nivelul de trai și costul vieții.

În al doilea trimestru al anului 2026, doar 63% dintre investitorii individuali români s-au declarat încrezători în veniturile și nivelul lor de trai, comparativ cu 66% în trimestrul anterior, notează sursa citată.

Cel mai recent sondaj arată, de asemenea, o scădere a nivelului de încredere în siguranța locului de muncă, la 70% dintre respondenți, comparativ cu 74% în trimestrul anterior.

‘Rezultatele celui mai recent sondaj trimestrial arată, de asemenea, că incertitudinile globale și locale au dus la cel mai scăzut procent din ultimii trei ani (73%) de investitori care au încredere în propriile portofolii de investiții. Este o scădere considerabilă față de nivelul de încredere de 82% înregistrat în urmă cu trei luni’, se precizează în document.

În ceea ce privește alocarea portofoliului, 48% dintre investitorii individuali români dețin acțiuni locale, 40% dețin acțiuni străine, 42% dețin o formă de criptoactive, 40% dețin obligațiuni interne, în timp ce aproape 71% dețin numerar, inclusiv în conturi de economii.

‘Este pentru prima dată în ultimii trei ani când observăm că mai puțin de 50% dintre investitorii români dețin criptoactive în portofoliile lor. Unul dintre motive ar putea fi legat de pierderea de valoare a bitcoinului, al cărui preț a scăzut de la un maxim de peste 126.000 de dolari în octombrie anul trecut la sub 60.000 de dolari în prezent’, mai arată analiza.

La întrebarea dacă intenționează să-și majoreze investițiile în următoarele trei luni, 40% dintre investitorii individuali români au răspuns afirmativ.

‘Clasele de active în care investitorii doresc să-și mărească deținerile sunt criptoactivele (16%), urmate de acțiunile străine (15%), valutele (12%) și, la egalitate (11%), acțiunile de la Bursa de Valori din București și numerarul. Sectoarele în care investitorii români intenționează să-și majoreze investițiile sunt tehnologia (20%), urmată de energie (19%), serviciile financiare (13%), imobiliarele (6%) și utilitățile, tot 6%. Observăm un interes ușor crescut pentru tehnologie și energie în comparație cu trimestrul anterior’, se precizează în document.

Ultimul sondajul eToro Retail Investor Beat indică o schimbare clară a sentimentului în rândul investitorilor individuali români, determinată de o combinație de incertitudine politică internă, presiuni inflaționiste persistente și un context global mai fragil, notează sursa citată.

‘Deși încrederea atât în economie, cât și în perspectivele financiare personale s-a diminuat, investitorii nu se retrag complet. Dimpotrivă, aceștia par să-și reajusteze strategia prin reducerea expunerii la active mai volatile, precum criptoactivele, și prin creșterea selectivă a alocărilor către sectoare percepute ca fiind mai reziliente sau cu perspective de viitor, precum tehnologia și energia. De asemenea, aceștia își majorează deținerile de numerar și mențin un nivel ridicat de lichiditate. Asta sugerează că pesimismul actual ar putea reflecta o abordare mai prudentă și tactică, investitorii adoptând o poziție defensivă, rămânând în același timp pregătiți să profite de oportunități odată ce condițiile macroeconomice se vor îmbunătăți.’, menționează autorii sondajului.

Cel mai recent raport Retail Investor Beat s-a bazat pe un sondaj realizat în rândul a 11.000 de investitori individuali din 13 țări și de pe 3 continente. Sondajul a fost realizat în perioada 14-29 mai 2026 de către compania de cercetare Opinium.