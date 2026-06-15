Ciucu: Regulamentul privind terasele de pe domeniul public, supus dezbaterii publice

Regulamentul pentru terasele de pe domeniul public a fost supus dezbaterii publice, anunță primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

El menționează că, în această perioadă, administrația locală lucrează la mai multe regulamente pentru a aduce ”mai multă ordine și mai multă predictibilitate” în București.

”Prea des, spațiul public este abuzat: clădirile de patrimoniu sunt împopoțonate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepția ajunge să devină regulă. În același timp, mediul de afaceri nu beneficiază de reguli clare. Autorizarea teraselor durează prea mult, și din vina noastră, a Primăriei, și este, uneori, arbitrară. Legea nu este aplicată consecvent, conformarea voluntară este sporadică, iar sentimentul general este că fiecare se descurcă după propriile reguli”, scrie edilul general, luni, pe Facebook.

Ciucu subliniază că ordinea și predictibilitatea nu sunt ”obstacole” în calea dezvoltării, ci condițiile ei.

Regulamentul pentru terasele de pe domeniul public ține cont inclusiv de modul în care procedează alte orașe civilizate, precizează el.

”Nu este un regulament făcut în debara. Până acum am avut o serie de consultări cu proprietarii de terase, am ascultat puncte de vedere și am încercat să găsim cele mai bune soluții. L-am publicat, l-am pus în dezbatere publică și așteptăm feedback pentru a-l îmbunătăți, astfel încât să putem merge mai departe cu adoptarea lui în Consiliul General. Bucureștiul are nevoie de reguli clare, aplicate egal și previzibil. Doar așa putem transforma devălmășia în rânduială și putem construi un oraș mai civilizat, mai funcțional și mai respectuos cu toți cei care îl folosesc și îl iubesc”, evidențiază primarul general.

Conform referatului de aprobare, organizarea și funcționarea teraselor temporare amplasate pe domeniul public trebuie să se realizeze în condiții care să asigure un echilibru între activitățile economice și protejarea patrimoniul construit și a peisajului urban.

”Noul Regulament propus stabilește condițiile privind amplasarea, organizarea și funcționarea teraselor temporare, criteriile de ocupare a domeniului public, regulile privind mobilierul urban, sistemele de umbrire, elementele de delimitare, materialele și cromatica admise, precum și procedura de analiză și avizare a documentațiilor depuse de operatorii economici”, prevede sursa citată.

Se menționează că adoptarea proiectului va contribui la creșterea calității spațiului public, la protejarea patrimoniului construit și a valorilor urbanistice, la simplificarea și eficientizarea procedurilor administrative, precum și la asigurarea unui tratament unitar pentru toți operatorii economici care solicită amplasarea de terase temporare pe domeniul public.